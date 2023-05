Uma aeronave do Gabinete Militar do Governador (GMG) decolou, na tarde de ontem (11), para missão de esperança. Quatro órgãos foram captados pela equipe do MG Transplantes em Ipatinga, no Vale do Aço.

No meio da tarde, a aeronave King Air B200 saiu de Belo Horizonte com destino a Ipatinga com uma equipe de médicos e enfermeiros, onde foi captado um coração.

A aeronave fez o primeiro pouso na capital e o coração foi levado pelo helicóptero Pegasus 22, do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (Comave), para o hospital João XXIII para ser transplantado.

O King Air B200 retornou para o município de Ipatinga para coletar um fígado e dois rins e, após chegar em Belo Horizonte, os órgãos foram transportados de carro até o Hospital Felício Rocho.

“Estamos, mais uma vez, com a aeronave do GMG, com toda a estrutura do Comave e da Polícia Militar de Minas Gerais, apoiando o MG Transplantes e a Secretaria de Estado de Saúde em dar mais um pouco de esperança para os cidadãos mineiros”, disse o tenente Gildásio Gomes da Silva Junior, copiloto de uma das aeronaves.

A SERVIÇO DOS MINEIROS

O uso compartilhado das aeronaves do Governo de Minas é uma determinação do governador Romeu Zema desde o início da gestão.

Algumas das aeronaves utilizadas para transporte aéreo eram de uso exclusivo para os chefes do Executivo. Hoje, elas servem de apoio estratégico em diversas missões, entre elas salvar vidas e levar esperança para os mineiros e mineiras.