A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), lançou o Painel Arboviroses: Vigilância Epidemiológica, um portal de internet para a divulgação dos casos, óbitos e incidência de dengue, chikungunya e zika no Estado. A ferramenta traz maior visibilidade sobre a vigilância epidemiológica dessas arboviroses e possibilita à população o acesso direto aos dados.

Na ferramenta, o usuário realiza buscas por tipo de arbovirose, período, semana epidemiológica, macrorregião, microrregião, regional de saúde e município.

Os dados têm como fonte o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e são extraídos às segundas-feiras. O painel será atualizado semanalmente, às terças-feiras, após as 16h.

O painel disponibiliza ainda o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (Lira), que apresenta a classificação de risco para transmissão das arboviroses causadas pelo mosquito nos municípios mineiros, direcionando as ações do programa de controle das doenças para as áreas mais críticas e melhorando o aproveitamento de recursos humanos e materiais.

Segundo a coordenadora da Vigilância Estadual das Arboviroses da SES-MG, Danielle Capistrano, além de aumentar a transparência dos dados, permitindo o acesso à população, o Painel Arboviroses é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências e, consequentemente, mais eficientes para os mineiros.

“Um dos nossos grandes desafios é a alimentação dos sistemas pelos gestores municipais. É de extrema importância que as prefeituras lancem as notificações para que tenhamos um cenário mais fidedigno da realidade do estado e, assim, possamos trabalhar de forma cada vez mais direcionada e assertiva”, completa.

RECURSOS

O Painel Arboviroses se soma a uma série de iniciativas da SES-MG para combater e controlar a doenças causadas pelo Aedes aegypti no estado, como a capacitação de agentes de combate a endemias e a mobilização de forças-tarefa em áreas de maior incidência.

Desde 2021, a secretaria já repassou aos 853 municípios mineiros R$ 197 milhões para a manutenção dos serviços de vigilância à saúde voltada ao enfrentamento de arboviroses.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO ATUAL

Até 6/3, Minas Gerais registrou 70.494 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 19.859 casos foram confirmados para a doença. Há sete óbitos confirmados por dengue em Minas Gerais e 33 óbitos em investigação.

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 23.099 casos prováveis da doença, dos quais 5.705 foram confirmados. Até o momento, não há nenhum óbito confirmado por chikungunya em Minas Gerais e quatro estão em investigação.

Quanto ao vírus zika, até o momento foram registrados 115 casos prováveis. Há três casos confirmados para a doença e não há óbitos pela doença em Minas Gerais.