O Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM), com atendimento 100% pelo SUS e gerido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, continua a colecionar bons resultados. Desta vez, o hospital se destaca pelo crescimento em número de procedimentos cirúrgicos de baixa-média complexidade.

No primeiro quadrimestre do ano, o HJMM realizou 563 cirurgias com sucesso, sendo 503 eletivas – ou programadas. Com isso, a média saltou de 5,2 cirurgias/dias contra a média histórica de 2,7 procedimentos/dias desde a sua reabertura, em 2017, quando o bloco cirúrgico foi reestruturado e ativado pela atual gestão.

O diretor-executivo do HJMM, Ernany de Oliveira Duque Júnior, atribui os bons resultados a uma série de medidas adotadas internamente e também ações de fortalecimento da rede de saúde municipal.

“Internamente no hospital, recompomos as equipes, organizamos e planejamos melhor o uso dos recursos do nosso hospital, investimentos em novos instrumentais cirúrgicos e ‘carrinho’ de anestesia. Já em nível de rede de Saúde identificamos os gargalos e procedimentos represados na atenção especializada, melhoramos os fluxos de pré e pós-operatório e com isso, conseguimos realizar as cirurgias com mais agilidade evitando agravamento de quadros e garantindo mais qualidade de vida ao paciente, o que é o mais importante”, resume Ernany.

À título de investimentos, no final do ano passado, a administração municipal fez um aporte de R$ 320 mil no bloco cirúrgico do HJMM. Foram investidos R$ 80 mil na aquisição de um novo carro de anestesia e mais de R$ 240 mil em instrumental cirúrgico.

REFERÊNCIA REGIONAL

O Hospital Dr. José Maria Morais é referência em clínica cirúrgica de baixa-média complexidade para Coronel Fabriciano e outros sete municípios que integram a Microrregião de Saúde, totalizando 230 mil habitantes.

Descartados os 153 procedimentos de catarata realizados em janeiro deste ano, as principais cirurgias eletivas feitas pelo HJMM no 1º quadrimestre foram: hérnias, vesícula e outros (160); ortopédicos (104); ginecológicas (55); urgência (27); pterígio (14); otorrino (26); pediátricas (16) dentre outras.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, comemora o avanço e lembra que a instituição passou a fazer cirurgias eletivas só em 2017. Antes da gestão Novos Tempos, estes tipos de cirurgias eram encaminhados para outras cidades, como BH. “Fruto dos investimentos constantes e sistêmicos, hoje, o Hospital Dr. José Maria Morais e rede de saúde de Coronel Fabriciano é completa e considerada referência regional em excelência na prestação via SUS”, avalia.

PROCEDIMENTOS INÉDITOS

Ainda este ano, novos procedimentos mais complexos passarão a ser ofertados, de forma inédita, à população de Coronel Fabriciano e vizinhança, no Hospital Dr. José Maria Morais. Dentre as novas cirurgias estão as de urologia, neurologia e laqueadura (ligadura de trompas), esta última, uma das mais requisitadas pelas usuárias do SUS.

O prefeito Marcos Vinicius, que também é médico e já atuou no HJMM, salienta a importância dos investimentos contínuos feitos na instituição em favor dos fabricianenses.

“Em 2017, quando assumimos o nosso primeiro mandato, pegamos o Hospital fechado e completamente sucateado. Hoje, ele é referência em atendimento de excelência e humanizado também em cirurgias eletivas. Antes, os nossos pacientes precisavam sair de Fabriciano para as cidades vizinhas para realizar cirurgias; hoje, atendemos também os municípios e salvamos vidas. No que depender da Prefeitura, da nossa gestão, não mediremos esforços para ampliar, ainda mais, a disponibilidade de procedimentos à população”, reforça Marcos Vinicius.