A obesidade infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pública pediátrica, afetando cerca de 224 milhões de crianças em idade escolar no mundo. Mas a Prefeitura de Coronel Fabriciano está sempre atenta – e inovando com ações e programas – para garantir o desenvolvimento integral das crianças do município.

Recentemente, a Secretaria de Governança da Saúde, em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE), iniciou o programa “Medida Certa Kids” para combater a obesidade e desenvolver hábitos saudáveis junto aos alunos da rede pública municipal.

O público-alvo do “Medida Certa Kids” é crianças de 5 a 10 anos de idade com sobrepeso e obesidade detectados nas escolas municipais de Fabriciano.

Luana Valentim, responsável técnica do Programa de Saúde de Atenção Básica é quem encabeça e detalha a iniciativa.

Ela explica que o programa consiste em um conjunto de ações articuladas na rede Municipal de Saúde, em parceria com Educação, para garantir o adequado acompanhamento para o crescimento e desenvolvimento na infância, com vistas a prevenir, controlar e tratar a obesidade infantil.

“Os enfermeiros e nutricionistas das Unidades Básicas de Saúde vão às escolas realizar antropometria (aferição do peso e estatura para cálculo do IMC) e assim avaliar o estado nutricional da criança. Caso seja identificado o sobrepeso (ou obesidade), ela é automaticamente colocada no programa”, detalha.

“Além do acompanhamento da saúde da criança, os pais ou responsáveis participam de palestras e recebem orientações para conduzir a mudança de hábitos em casa, o que é fundamental para o bom resultado do participante”, completa Luana Valentim.

DADOS SOBRE OBESIDADE

As notificações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan/IBGE), de 2020, mostram que 13,8% das crianças fabricianenses com idade entre 5 e 10 anos estão acima do peso (8,1% com sobrepeso e 5,7% com obesidade).

O índice é bem abaixo da média nacional que aponta a prevalência de sobrepeso e obesidade em 1 para cada 3 crianças.

Outra boa notícia para o município é que 65,7% das crianças em idade escolar estão com peso ideal. O que é um indicativo de que as ações em curso, dentre elas a merenda escolar nutritiva e balanceada ofertada diariamente nas escolas da rede municipal tem surtido efeito na qualidade de vida dos pequenos.

Mas ainda assim, a Saúde não está satisfeita e quer melhorar ainda mais os índices.

“A obesidade é uma preocupação e vem crescendo mundialmente. Hoje, Fabriciano é classificado como índice moderado de obesidade entre as crianças. Mas queremos baixar mais esses números. Por isso, essa necessidade de educar nossas crianças para que elas tenham um estilo de vida mais saudável e prevenir problemas de saúde futuros”, diz Luana.

FUNCIONAMENTO E PARA PARTICIPAR

Durante três meses, a criança será acompanhada por uma equipe multiprofissional e receberá um cardápio alimentar preparado conforme a sua necessidade. Ao longo desse período, a criança e o responsável (pai ou mãe) participarão de sete encontros com enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos.

“Cada profissional orienta de acordo com a sua área de atuação, de forma técnica e lúdica, para que a criança e seu responsável assimilem conteúdos sobre alimentação saudável e qualidade de vida e consigam adotar os novos hábitos em sua rotina”, explica a nutricionista Ariadne Kátia de Souza Custódio

Embora as equipes tenham feito busca ativa das crianças nas escolas por meio do PSE, o programa “Medida Certa Kids” também atende por demanda espontânea. Basta o pai ou responsável procurar o enfermeiro ou agente comunitário de sua UBS e manifestar interesse e inscrever a criança.

RESULTADOS POSITIVOS

Atualmente 27 crianças participam da iniciativa e já começam a notar os resultados positivos. Dentre elas, está Maria Alice Lincoln Soares Santos, 10 anos, aluna da E. M. Dom Lélis Lara. “Estou aprendendo bastante, cumprido tudo em casa e a minha família está me ajudando”, disse a aluna durante uma das palestras.

Vanusa Aguida Viana de Souza Lima, mãe de Rafael Júnior, 9 anos, estudante da E.M. Francisco Letro, também aprova a iniciativa, já colocou em prática algumas dicas e vê mudanças no comportamento alimentar do filho.

“Depois que o meu filho entrou para o “Medida Certa Kids”, a alimentação melhorou um pouco. Antes, o Rafael se alimentava ‘mexendo’ no celular e isso fazia ele comer demais; não sabia ao certo a quantidade certa que iria saciá-lo. Hoje, já mudamos este hábito, evitamos o uso do celular durante as refeições e ele tem um pouco mais de controle em relação a isso, além de outras orientações que aprendeu. A sementinha da alimentação saudável foi plantada graças ao projeto”, comemora Vanusa Aguida.