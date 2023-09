Agentes de endemias de Coronel Fabriciano começaram nessa segunda-feira (11), a percorrer todos os bairros da cidade para a realização de um novo levantamento rápido do índice de larvas do mosquito Aedes aegypti, LIRAa. A ação desenvolvida pela Secretaria de Governança da Saúde tem o objetivo de identificar a infestação atual e adotar medidas de controle das arboviroses, Dengue, Zika e Chicungunya.

Conforme a gerente de Vigilância em Saúde, Vânia Tavares, o trabalho é realizado por amostragem. “O levantamento é feito por um sistema que sorteia as residências que serão visitadas e vão apontar o percentual dos imóveis e bairros com o maior número de foco do mosquito Aedes Aegypti”, explicou.

A previsão é que a coleta seja realizada até a próxima quinta-feira (14), e o resultado saia em até duas semanas. Após este período, o município se organiza para realizar ações pontuais nos bairros onde foram identificados os maiores índices de infestação.

O último LIRAa realizado em Fabriciano apontou um índice de infestação de 3,4%, considerado preocupante, diante do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. “Por isso, nós conclamamos que os moradores recebam nossos agentes, colabore e acompanhem apontando possíveis focos do mosquito”, reforçou a gerente de Vigilância em Saúde.

AÇÕES EFETIVAS

O setor de endemias mantem ações permanentes de combate ao Aedes Aegypti, como: tratamento focal (tratamento com larvicidas em caixa d’água, tambor, tonéis, piscinas), colocação de tampas em caixas d’água, destruição de focos do mosquito Aedes aegypti, recolhimento de inservíveis dos domicílios para descarte correto (pneus, e recipientes que possam acumular água, tais como: latinhas, copos descartáveis e garrafas), orientação aos moradores acerca dos cuidados com as arboviroses, além de ações educativas.

Paralelamente a isso, a prefeitura comemora o resultado da última gincana de combate ao mosquito, realizada pela Secretaria de Governança da Saúde em parceria com os alunos do Programa Mexa-se. A ação resultou no recolhimento de mais de 1 milhão de inservíveis que serviriam de criadouro do mosquito.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, acredita que o resultado do novo levantamento rápido do índice de larvas, seja bem inferior diante da quantidade de materiais recolhidos em toda a cidade. “Esta ação foi um sucesso, fruto do empenho dos voluntários, que devido à proximidade com os vizinhos, conseguiram sensibilizar e ajudar na tarefa de conscientização. Mas, continuamos a cobrar que a população faça a sua parte, cada um pode cuidar do seu quintal e evitar que esse mosquito propague a doença”, alertou.

DENÚNCIAS

Em caso de lotes vagos, residências fechadas, água acumulada dentro de outros possíveis criadouros do mosquito denuncie.

OUVIDORIA MUNICIPAL

Duque de Caxias, nº 7, Sala 3; Centro – Galeria Central, em frente ao Paço Municipal.

Atendimento: segunda à sexta-feira, das 8h às 18h

Telefone (31) 3406-7558

Baixe o aplicativo E-Ouve