A Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano, lança um plano de ação para combater e reduzir os perigos das arboviroses no município. Com o período chuvoso, os criadouros do mosquito Aedes aegypti se multiplicam e fazem crescer os índices de infestação, como apontou o novo levantamento feito pelas equipes de combate às endemias.

O primeiro Levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypt (LIRAa) de 2023, aponta que Coronel Fabriciano está com alto risco de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Segundo os dados contabilizados esta semana, o índice de infestação é de 6,4.

O aumento do índice de infestação já era aguardado dado ao período chuvoso do mês de janeiro; mas também requer ações imediatas e atenção de toda a população.

O acúmulo de água limpa e parada provocado pela chuva é perfeito para o mosquito e um perigo para a nossa saúde. O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, anunciou ações imediatas para combater o mosquito.

“Nós aproveitamos a estiagem e já estamos trabalhando em parceria com o Programa Mexa-se. Além dos mutirões de recolhimento de inservíveis, faremos também um grande trabalho de conscientização da população para eliminar o mosquito nos pontos de maior infestação”, disse.

PLANO DE AÇÃO

Para “parar o mosquito”, a prefeitura vai atuar em várias frentes. O mutirão será realizado nos bairros com maior infestação apontados pelo LIRAa.

Nos dias desse trabalho, a Secretaria de Governança da Saúde levará uma tenda para orientar os moradores locais nas ações de combate às arboviroses. Agentes Comunitários de Saúde auxiliarão no serviço. Haverá ainda blitzen educativas nas principais avenidas e vias da cidade. A aplicação de larvicida será pontual com uso de bombas costais.

A Secretaria de Governança da Saúde reforça que a campanha conta com a conscientização dos moradores. “Somente a união dos moradores é capaz de barrar as infestações, eliminando os focos do mosquito”, ressalta Cacau.

“Não é hora de relaxar! Este aumento na incidência de larvas deve preocupar a todos e só a ajuda de cada morador pode manter os casos em baixa. Se o mosquito procriar a gente perde o controle e toda a nossa cidade será penalizada”, alerta Ricardo Cacau.

COMO COMBATER OS CRIADOUROS DO AEDES?

Se cada morador destinar diariamente 10 minutos para combater as arboviroses é suficiente. É preciso eliminar os criadouros, não deixar as larvas eclodirem e se transformarem em mosquito. Limpe o quintal, elimine objetos que possam acumular água, verifique as plantas e bebedouros de animais.

O Aedes aegypti vive 45 dias. Uma única fêmea infectada pode picar até 5 pessoas de uma mesma residência em um único dia.