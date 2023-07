A Secretaria de Governança de Assistência Social de Coronel Fabriciano, em conjunto com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), realiza nesta sexta-feira (14), a 5ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

O encontro começa a partir das 8h no auditório Maria Angélica, no Paço Municipal e segue até às 17h. Durante a conferência serão eleitos os delegados para representar o município na Conferência Estadual de Segurança Alimentar. São esperadas cerca de 150 pessoas.

“É um momento de participação social em que as pessoas que usam os serviços públicos, principalmente de segurança alimentar, construam juntos e avaliem a qualidade da política pública de segurança alimentar de Coronel Fabriciano. Será uma oportunidade de avaliar os nossos serviços, nossos equipamentos, quais são as nossas fragilidades e onde a gente precisa melhorar para ofertar um serviço de mais qualidade no sentido de combater a fome e reduzir o desperdício na nossa cidade”, explica a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho.

Coronel Fabriciano tem uma política municipal fortalecida desde 2017; através da criação de equipamentos públicos que possibilitam o acompanhamento e garantia de direitos para famílias que estão em situação de insegurança alimentar, oficinas de segurança alimentar e nutricional, alimentação diferenciada na educação e fortalecimento do atendimento na saúde com grupos.

EQUIPAMENTOS

Atualmente o município possui serviços importantes na área de segurança alimentar.

O Banco de Alimentos, por exemplo, desde de 2018 trabalha com o objetivo de minimizar os efeitos da fome e atua no combate ao desperdício.

O Banco funciona através do recolhimento de alimentos que não possuem valor comercial, mas que mantêm o seu valor nutricional. No município, eles são doados por supermercados, sacolões e produtores rurais. Após serem separados, lavados e pesados, são distribuídos através de cestas as famílias que são encaminhadas pelo Cras, Creas e Centro POP e ainda para entidades da cidade.

Outro serviço que tem um papel fundamental neste contexto, é a Cozinha Comunitária, responsável por atender famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Essa é uma forma de fornecer alimentos saudáveis a um preço acessível.

A Cozinha Comunitária fornece alimentação gratuita para os usuários do Centro POP e pessoas encaminhadas pelos Cras. Os encaminhamentos do Cras são para famílias em situação de vulnerabilidade provocada por desemprego ou outras dificuldades. Para receber a refeição, a pessoa deve procurar o Cras de referência e ser inserida em acompanhamento. Para as demais famílias beneficiárias do Cadastro único o valor da alimentação é R$ 2,50.

Serviços:

Cozinha Comunitária

Rua Q, S/N, bairro Jardim Primavera.

Atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 11h às 13h.

Banco de Alimentos

Local: Rua Açaí, 250, bairro Floresta.