O mês de agosto é dedicado ao incentivo ao aleitamento materno, uma prática que traz inúmeros benefícios para a saúde da mãe e do bebê. Em Coronel Fabriciano, a prefeitura, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, realiza diversas atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para conscientizar as famílias, em especial, as mães, sobre a importância da amamentação.

No município, a campanha vai envolver todos os profissionais que atuam na rede de Atenção Básica: de enfermeiros à médicos, passando pelos nutricionistas. Até o dia 14 de agosto, acontecerão palestras, teatros, minicursos e orientações para auxiliar as mamães sobre como amamentar os bebês, os desafios do aleitamento e os benefícios para a saúde da criança.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, ressalta que o “Agosto Dourado” é uma oportunidade para fortalecer as políticas públicas em saúde materno infantil.

“A amamentação é um ato de amor que beneficia tanto a mãe quanto o bebê. A primeira vacina que o bebê recebe é o leite materno. Então pedimos que as mães procurem as unidades de saúde e busquem orientações sobre a importância de fazer a amamentação correta, o que é fundamental para o desenvolvimento do bebê”, afirma.

DIA D DO AGOSTO DOURADO

O ponto alto da campanha acontecerá nesta sexta-feira (4). Nesta data, cinco unidades básicas de saúde se destacam pela realização de palestras simultâneas, abordando temas específicos sobre o tema. As ações acontecerão a partir das 9h nas UBSs do Floresta, Santa Terezinha, Recanto Verde, São Domingos e Santa Cruz.

O objetivo é conscientizar um maior número de pessoas e proporcionar um ambiente de troca de experiências entre as mães e os profissionais de saúde presentes.

“Neste ‘Agosto Dourado’, a nossa rede de Saúde busca reforçar a importância do aleitamento materno, conscientizando a comunidade sobre os benefícios e os cuidados necessários para garantir uma amamentação de qualidade. Através de ações como essa, a cidade busca promover um futuro mais saudável e promissor para as novas gerações”, completa o secretário Ricardo Cacau.

BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês, oferecendo todos os nutrientes necessários para o crescimento adequado nos primeiros meses de vida. Além disso, o leite materno possui propriedades imunológicas que protegem o bebê contra doenças, reduzindo o risco de infecções e alergias.

O ato de amamentar também fortalece o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, promovendo um desenvolvimento emocional mais saudável.