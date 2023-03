No próximo dia 1º de abril (sábado), Coronel Fabriciano receberá a equipe da Fundação Hemominas para coleta externa de sangue. Com o slogan “Ser voluntário está no sangue”, a campanha visa estimular a doação, incentivar mais pessoas a ser voluntário e reforçar os estoques de sangue do Hospital Dr. José Maria Morais e do hemocentro.

A coleta acontecerá no novo Centro Especialidades Médicas (CEM), das 9h às 16h, situado à Av. Maanaim, no bairro Silvio Pereira 2, (ao lado da UPA 24 Horas) e mediante a agendamento.

O cadastro de voluntários à doação é realizado via formulário eletrônico, onde ele informa o melhor horário para realizar a doação de sangue. O objetivo do agendamento prévio é realizar triagem prévia de potenciais doadores e otimizar a coleta. Serão feitas 10 coletas a cada 30 minutos.

A expectativa da equipe do Serviço Social do HJMM e do Hemominas é captar até 100 bolsa de sangues. Apenas o Hospital Dr. José Maria Morais consome, em média, 900 bolsas de sangue por ano em procedimentos diversos, insumo que é fundamental para salvar vidas.

“Estamos num momento de baixa nos estoques de sangue do Hemominas. A coleta externa é uma oportunidade para pessoas que têm o desejo de ser voluntário à doação em colaborar aqui, em nossa cidade, e ajudar a manter os estoques de sangue abastecidos e salvar vidas. O procedimento é simples, seguro, o volume coletado é resposto pelo corpo em poucas horas; mas o sangue doado pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa”, resumiu Simone Alves de Souza, assistente social do HJMM.

ESTRUTURA

Esta é a segunda vez que Coronel Fabriciano recebe a equipe do Hemominas para a coleta externa na cidade. E mais uma vez, a prefeitura, por meio da Secretaria de Governança de Saúde e Hospital Dr. José Maria Morais, estará mobilizada para garantir toda a estrutura e suporte necessários para a realização da campanha na cidade.

A parte de triagem dos voluntários, cadastro e coleta é de responsabilidade pelo Hemominas. O Hemocentro é quem faz o procedimento e abastece os bancos de sangue dos hospitais da região, entre eles o Hospital Dr. José Maria Morais, gerido pela Prefeitura de Fabriciano.

QUEM PODE DOAR?

São necessários alguns pré-requisitos para doar sangue:

– Ter entre 16 a 69 anos de idade, e quem vai doar pela primeira vez precisa ter menos de 60 anos

– Pesar mais de 51 kg

– Estar saudável sem sintomas de gripes, resfriados ou com tosse nos últimos 30 dias

– Não ter tido contato com paciente com covid-19 nos últimos 14 dias

– No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessário ter autorização dos pais.

Serviço:

Hemominas em Coronel Fabriciano

Sábado, 1º de Abril | 9h às 16h

Centro de Especialidades Médicas

Av. Maanaim, S/N, Silvio Pereira 2 (ao lado da UPA 24 Horas).