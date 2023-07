A Faculdade Única de Ipatinga lança um novo projeto que vai beneficiar tanto os alunos quanto a população do Vale do Aço: trata-se do atendimento gratuito de fisioterapia para pacientes das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a partir do dia 7 de agosto.

Essa é mais uma ação da Faculdade Única que prepara os estudantes do ensino superior para o mercado de trabalho, unindo a teoria da sala de aula com a prática efetiva. Os núcleos de prática jurídica e de apoio fiscal (NPJ e NAF) são outros importantes projetos que preparam os estudantes de Direito e Ciências Contábeis, respectivamente, para o exercício de suas carreiras.

Sobre o atendimento de fisioterapia, essa é uma iniciativa que tem como um dos objetivos mais importantes desafogar as Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga e região. Essa parceria entre faculdade e poder público vai proporcionar para os pacientes do SUS serviços que promovem saúde e bem-estar.

Nesse sentido, vale destacar alguns desses serviços que a população terá acesso a partir do próximo dia 7: orientação, planejamento, tratamento e controle de doenças, cuidados temporários e reabilitação de forma individual e coletiva.

Os alunos da Faculdade Única estarão envolvidos em atividades domiciliares aos pacientes que apresentam impossibilidade de se deslocar até as unidades de saúde.

Do mesmo modo, os estagiários em Fisioterapia também vão desempenhar ações em grupo voltadas para indivíduos com doenças no sistema cardiorrespiratório e musculoesquelético, atividades relacionadas à saúde da mulher, saúde da criança e do adolescente, estimulando os menores de idade que apresentam quadros de debilidade neurológica e respiratória.

Os atendimentos gratuitos de fisioterapia serão realizados na Clínica Escola da Faculdade Única de Ipatinga, de segunda a sexta, das 7h às 13h; e das 15h às 18h.

COMPROMISSO COM A SAÚDE PÚBLICA E FUTUROS PROFISSIONAIS

De acordo com Vanessa Bréder, coordenadora do curso de Fisioterapia, os estudantes podem se beneficiar deste novo projeto, que além de contribuir na vida de muitas pessoas, pode alavancar suas carreiras, garantindo para eles um espaço no mercado de trabalho antes mesmo do fim da graduação.

“O estágio é uma parte essencial da formação prática dos futuros fisioterapeutas, uma experiência valiosa que complementa o conhecimento adquirido em sala de aula. Os alunos podem aplicar na prática os conceitos e habilidades aprendidas durante o curso. Isso ajuda a consolidar o aprendizado e a desenvolver uma compreensão mais profunda das diferentes técnicas e abordagens da fisioterapia”, explica.

Por fim, segundo a coordenadora, participar de uma iniciativa em conjunto à Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura de Ipatinga representa muito para a Faculdade Única, comunidade local e aos alunos do curso de Fisioterapia.

“Essa experiência prática é de extrema importância para o enriquecimento da formação dos estudantes e para o fortalecimento da Instituição de Ensino, pois o SUS corresponde a um dos mais completos e abrangentes sistemas de saúde pública do mundo, proporcionando assistência integral e gratuita, sem discriminação”, encerra a especialista.