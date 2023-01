A Secretaria de Saúde de Ipatinga, retomou ontem (17) os atendimentos do programa “Fila Zero”, que em sua nova etapa disponibiliza à população procedimentos na área de oftalmologia. São disponibilizados exames como Retinografia colorida binocular, Tomografia computadorizada de córnea, Mapeamento de retina e Ultrassonografia de globo ocular.

Somente no período de julho a dezembro de 2022, foram atendidos cerca de 10 mil pacientes em consultas na unidade móvel. O número de exames proporcionados pelo programa no mesmo período chegou a 6 mil. A expectativa é que o atendimento à demanda reprimida de vários anos seja totalmente concluído ainda no início deste ano.

De acordo com o secretário da pasta, Cléber de Faria, a iniciativa tem como objetivo incrementar ainda mais as ações voltadas à saúde, uma prioridade do atual governo. “A saúde continua sendo o principal ponto de atenção da gestão municipal. Já conseguimos grandes avanços e investimentos importantes estão projetados para 2023, significando efetivamente melhor qualidade de vida para a população”.

Todos os exames e consultas são previamente agendados pelas Unidades de Saúde, que entram em contato diretamente com os pacientes. Os exames são realizados em uma unidade móvel oftalmológica, adaptada com consultório médico e condições de acessibilidade.