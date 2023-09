Conhecido por ser um serviço universal e igualitário em saúde pública, com atendimento à população brasileira, o Sistema Único de Saúde (SUS) celebra nesta terça-feira, 19 de setembro, 33 anos de atuação. Criado pela Constituição Federal do Brasil em 1988, o sistema, há mais de três décadas, segue como marco em atendimento integral e medidas populares.

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por ser uma instituição beneficente desde a sua criação, em 1969, tem sua contribuição notável na gestão do Sistema Único de Saúde. No que se refere à operação das unidades I e II do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, o hospital opera em 70% do atendimento destinados ao SUS, sendo a 5ª unidade hospitalar destaque, em números de internações pelo sistema em Minas Gerais. Já o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira, opera na cidade em 100% dos atendimentos pelo SUS.

Para o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim, o SUS desempenha um papel crucial na eficiência e qualidade dos serviços de saúde prestados no país.

“Ser uma instituição filantrópica que atua em sua maior capacidade por meio do SUS, destaca a amplitude da qualidade dos serviços da FSFX que são prestados à população. O índice representativo de atendimentos prestados pelas unidades via sistema único, nos motiva a trabalhar buscando mais acesso e qualidade aos serviços prestados ao usuário”, soleniza Flaviano.

Com 58 anos de atuação, o HMC é referência para mais 1 milhão de habitantes da região leste de Minas Gerais. A unidade constitui-se de três unidades de atendimento, sendo uma delas exclusiva para tratamento oncológico. O hospital é credenciado para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. Atualmente a unidade hospitalar conta com 548 leitos no total, sendo 60% deles para atendimento ao SUS, distribuídos entre as unidades I e II. De janeiro a junho de 2023, foram realizadas no HMC, 10.637 internações, 16.955 atendimentos em hemodiálise, mais de 10 mil sessões de quimioterapia, cerca de 2 mil partos e quase 5 mil cirurgias, todos eles realizados via SUS.

Em Itabira, o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), que está sob gestão da FSFX desde 2016, atua em sua totalidade com atendimento ao SUS, contribuindo com a saúde da população local. Classificado como hospital geral e referência para uma população de 225 mil habitantes dos 13 municípios da microrregião onde está inserido, com atendimentos em ambulatório, internação, UTI, maternidade, centro cirúrgico e serviços de diagnóstico, realizados na sua totalidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O HMCC disponibiliza 105 leitos, e é responsável por 53% das internações em Itabira e está classificado como Organização Social de Saúde (OSS) pela Secretaria Estadual de Saúde. Em termos de assistência, a unidade atendeu, de janeiro a julho de 2023, 143.869 exames laboratoriais, diagnóstico e métodos gráficos, 23.194 consultas, contabilizando ainda cerca de 3 mil internações, 2.481 atendimentos obstétricos e cerca de 2.500 cirurgias, entre eletivas e de urgência.

Juntas, as unidades hospitalares, HMC e HMCC, operam por meio do SUS, em constante crescimento na qualidade de prestação de serviço e humanização, alcançando e superando indicadores de excelência. A realização de procedimentos inéditos e a implantação de exames com tecnologias inovadores para os pacientes SUS é parte do compromisso da FSFX, na promoção da saúde pública.