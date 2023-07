Como forma de evidenciar as ações desenvolvidas e os resultados alcançados ao longo do último ano, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, apresenta o Relatório de Sustentabilidade 2022. A publicação traz indicadores socioambientais, econômicos e as principais informações sobre o desempenho e práticas de gestão realizadas pela Instituição. Em resumo, no ano de 2022, a Instituição manteve investimentos em tecnologia, em novos postos de atendimento, na implementação de normas e processos e no desenvolvimento de pessoas, buscando um progresso contínuo na excelência dos serviços prestados. O documento foi produzido com base nas normas do GRI – (Global Reporting Initiative) e está disponível no site da FSFX, onde pode ser consultado em sua versão digital.

EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA

Em termos de expansão e manutenção da assistência, em 2022, a Fundação iniciou as atividades no Centro Médico da Usisaúde, na Baixada Santista (SP), e inaugurou o Centro de Terapia Renal Substitutiva da FSFX, em Timóteo (MG), que representa um progresso no tratamento de doenças renais crônicas a pacientes da região, com aporte de R$ 10 milhões. A implantação pioneira do software “Dr. Marvin”, que recorre a técnicas de inteligência artificial para a análise de contas e auditoria médica, também foi destaque entre as ações desenvolvidas no leste de Minas.

INOVAÇÃO

Em 2022, a incorporação tecnológica seguiu como estratégia recorrente no processo de evolução da Fundação, com impactos positivos na experiência do cliente. A prática de parcerias com startups reforça um espaço aberto à inovação consolidado dentro da Instituição. Somente em 2022, a Fundação iniciou projetos em frentes distintas, viabilizando a construção de BI gerenciais e operacionais, assim como a gamificação para a promoção da saúde, a automatização dos processos relacionados à linha de cuidado do paciente, além da evolução da gestão de pesquisa de satisfação dos clientes. Nas unidades de serviço, a implantação do Portal Digital do Cliente, de totens de autosserviço; de evoluções no Portal do Fornecedor, de atualização nos sistemas de diagnóstico por imagem, também foram estabelecidas.

QUALIDADE

O ano também foi de avanço na Gerência de Qualidade, que passou por uma reestruturação com a incorporação do Núcleo de Segurança do Paciente e do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Assim, a área passou a denominar Gerência de Qualidade e Excelência em Saúde, o que permitiu maior alinhamento com as práticas instituídas no HMC, além de proporcionar maior integração entre as equipes, fortalecendo a segurança e a qualidade assistencial.

Em 2022, houve, ainda, a manutenção da certificação ISO9001 – 2015 no CSFX, na Usisaúde e no Vita, além de ONA – nível 3 – excelência e DIAS NIAHO no HMC. A Usisaúde conquistou a certificação RN 507 da ANS, – nível 2 – prata, mantendo-se entre as melhores operadoras de planos de saúde do Brasil.

EDUCAÇÃO

No âmbito da educação, sob a gestão da Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), a Instituição optou pela implementação de novas e arrojadas estratégias que redirecionaram os vetores do desempenho institucional. A parceria entre o poder público e iniciativa privada também tem sido construída com sucesso pela FESFX. A adesão do Colégio ao programa Trilhas do Futuro, do Governo de Minas, que proporciona a formação gratuita a alunos do ensino médio da rede estadual e de outras redes de ensino, reforça a vocação filantrópica da Instituição, assim como o volume de exames dedicados à candidatura das bolsas sociais, que ratifica o compromisso social.

Acesse o link abaixo e confira na íntegra o Relatório de Sustentabilidade 2022 da Fundação São Francisco Xavier:

https://www.fsfx.com.br/relatorio-de-sustentabilidade/.