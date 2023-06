O Ministério da Saúde enviou a Cuba uma remessa de medicamentos para ajudar o país a lidar com a escassez de remédios. A solicitação foi feita pela ditadura cubana diretamente ao presidente Lula (PT), que prontamente atendeu.

Registros obtidos via Lei de Acesso à Informação indicam que 11,8 mil ampolas de antibiótico doxiciclina foram enviadas para a ilha em março deste ano. Agora, em junho, o Brasil prepara outra carga com cerca de 100 mil comprimidos da substância tenofovir alafenamida para mandar ao parceiro ideológico. Trata-se de um antiviral para o tratamento de hepatite B, de acordo com informações obtidas pela Folha de S.Paulo.

O lote enviado em março tinha validade até o fim deste mês.

– Informo que aquele ministério confirmou disponibilidade para atender à solicitação do governo cubano, sem comprometer o abastecimento nacional – disse o Itamaraty via telegrama à embaixada do Brasil em Havana.

O governo informou através do Ministério da Saúde que as doações feitas a diversos países estão previstas no campo da cooperação humanitária internacional, sob a supervisão da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, e que não comprometem o abastecimento interno.

