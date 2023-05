Não foram registrados casos de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil até o momento. Contudo, as contaminações em pássaros silvestres no Rio de Janeiro e no Espírito Santo redobraram os alertas das autoridades nacionais sobre a doença. Entretanto, vale ressaltar: esses mesmos estados não estão entre os maiores produtores de carne de frango do país. Um deles, contudo, é um dos grandes fornecedores nacionais de ovos.

FRANGOS

Em 2022, por exemplo, esses dois estados foram responsáveis por 1,5% dos abates do setor no país (0,8% do Espírito Santo e 0,7% do Rio de Janeiro). A grande produção local de carne de frango ocorre na Região Sul do país: cerca de 65% do total, de acordo com o anuário da Associação Brasileira de Saúde Animal (ABPA).

Existe, portanto, o Estado de São Paulo separando a maior produção desta proteína da área mais próxima com o registro da gripe aviária no Brasil. O território paulista é maior que a área de muitos países no globo. Quando o assunto é a produção de ovos de galinha, porém, a situação muda por causa do Espírito Santo.

OS OVOS

Diferentemente da inexpressividade do Rio de Janeiro, o Espírito Santo é o quarto maior produtor de ovos do país — responsável por 8,5% da safra nacional. Fazendo divisa com o Estado, está Minas Gerais, na terceira colocação do ranking brasileiro (9%). E os mineiros são vizinhos do maior produtor: São Paulo (29,4%). Juntos, os três respondem por quase metade do abastecimento desse alimento no país.

Vale lembrar novamente, porém, que não existe o registro de aves domésticas (como as galinhas e os frangos) contaminadas com a gripe aviária no Brasil. Outro ponto importante: a ingestão de carnes e ovos não transmite a doença para humanos.

RISCOS AOS HUMANOS

O homem, entretanto, pode contrair a gripe aviária através do contato com aves infectadas, ou com os excrementos dela. Por esse motivo, o contágio dos humanos geralmente ocorre com aqueles que lidam com as criações sem os devidos cuidados — e a contaminação é rara. Ainda assim, ela preocupa porque metade dos doentes morre.

A descoberta de uma contaminação leva ao extermínio de todas as aves que tiveram contato com animal doente. Nos Estados Unidos, onde o vírus já chegou às criações comerciais, o protocolo para as granjas é eliminar as aves, limpar o local e monitorar a área por um período, antes de retomar a produção. Na eventualidade de um frango ou uma galinha nas criações comerciais ser encontrado com a gripe aviária no Brasil, as medidas norte-americanas são um caminho possível.

*Revista Oeste