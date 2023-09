Nos dias 2 e 3 de setembro (sábado e domingo), o Grupo Central realizará o 1º Congresso de Terapias Injetáveis do Brasil, no centro comercial Frei Caneca em São Paulo (SP). O evento vai reunir renomados profissionais para debater e compartilhar experiências na manipulação e aplicação de nutracêuticos (também conhecidos por suplementação) apresentando protocolos exclusivos para o tratamento de seus pacientes.

Dentre alguns usos, com sucesso, das fórmulas ou ativos que serão apresentados no 1º Congresso Central Injetáveis estão: associações no tratamento de reposição hormonal; performance de longevidade no controle da senescência celular; obesidade, emagrecimento e jejum intermitente; dores crônicas; saúde e performance masculina; saúde da mulher na pós menopausa; fertilidade; depressão e ansiedade; manejo pré e pós cirurgia plástica e outros.

Mais de 20 conferencistas referência no segmento estarão no centro dos debates, dentre eles o chefe do departamento médico do Flamengo e do UFC, ortopedista e traumatologista, Dr. Márcio Tannure; o presidente da Associação Médica Brasileira de Prática Ortomolecular (AMBO), Dr. Efrain Olszewer, autor de mais de 90 livros; ginecologista, professor e mentor de médicos, Dr. André Vinícius, autor do método RHEM (curso avançado de Reposição Hormonal em Mulheres).

Também compõem o time de palestrantes a Dra. Vivian Campos, diretora do departamento de Medicina Integrativa da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade; Dr. Wesley Schunk, especialista em nutriendocrinologia funcional, nutrologia e prática ortomolecular e medicina integrativa; Dr. Yuri Michele, endocrinologista, membro da sociedade internacional de andrologia e professor do curso de reposição hormonal em homens e mulheres e implantes hormonais; Dra. Tamiris Marques, coordenadora científica da Central Injetáveis.

Mais de 900 profissionais da classe médica, de diferentes áreas de atuação, estão inscritos para o evento. “A proposta do encontro é apresentar o que há de mais novo e completo na prática de medicina injetável. Também será uma oportunidade para os profissionais explorarem, nos dois dias de evento, novas possibilidades terapêuticas, estudos de casos e resultados alcançados no uso de injetáveis em diversos tipos de tratamentos e aplicações”, detalha o CEO Organizacional do Grupo Central, Renildo Flores.

BENEFÍCIOS DAS TERAPIAS NUTRICIONAIS INJETÁVEIS

Essa modalidade de tratamento com uso de injetáveis tem ganhado destaque nos últimos anos devido aos benefícios que pode proporcionar, especialmente quando combinada com uma abordagem médica integrativa.

A administração de fórmulas injetáveis envolve a administração direta de nutrientes na circulação, permitindo uma distribuição mais rápida e biodisponível pelo corpo.

Irma Rodrigues, gerente do Laboratório de Estéreis do Grupo Central, explica os benefícios do uso dos injetáveis às terapias convencionais. “As fórmulas parenterais, como também são conhecidas, permitem maior controle do tratamento, já que o médico o dia, horário e as dosagens a serem administradas em seu estabelecimento de saúde. Também oferecem maior biodisponibilidade na entrega do medicamento ao paciente com algum tipo de limitação absortiva; ou seja, local de ação, podendo favorecer a utilização de menor doses para ter o efeito desejado”.