O avanço na gestão de leitos e no fluxo de pacientes no Pronto-Socorro, assim como a otimização dos recursos, a redução dos índices de infecção hospitalar, promovendo mais efetividade e segurança para os pacientes são parte dos resultados alcançados pelo Hospital Márcio Cunha (HMC), após a implantação da primeira fase do projeto ‘Lean nas Emergências’, concluído nessa quarta-feira, 5 de julho.

O programa, iniciado há um ano na Instituição, visa otimizar e reestruturar os fluxos dos processos hospitalares, promovendo a diminuição da superlotação nas unidades de emergência. Neste período, as equipes do HMC receberam, a cada quinze dias, a visita de especialistas de processos e médicos do Hospital Sírio Libanês para reestruturar e reconstruir processos para melhoraria da eficiência do Pronto-Socorro, bem como do hospital como um todo.

Para o diretor de negócios do HMC, Eduardo Blanski, a demanda por atendimentos de urgência e emergência na unidade aumentou, e é uma realidade que exigiu do hospital um progresso ainda mais efetivo na gestão de leitos e na eficiência operacional.

“A implantação do Lean nos permitiu revisar todos os processos desenvolvidos na unidade, possibilitando aprimorar a gestão hospitalar de forma contínua. O impacto positivo dos indicadores, já apresentados, reforça a eficácia das estratégias do projeto”, declara Blanski.

Parte da efetividade do Lean no HMC está relacionado a um dos braços do projeto, que foram as ações do “3P” que consiste nos três pilares da alta hospitalar: previsibilidade, preparação e priorização para alta. Durante os meses de abril e maio, foi realizado um projeto piloto em 10 leitos de internação do hospital, que culminou na execução de diversas iniciativas. Os fundamentos do projeto foram relacionados a previsão de alta para cada paciente; programação da assistência e preparação proativa 24 horas antes da alta e a priorização da alta no dia. A partir das ações, foi possível mensurar os resultados do projeto e alcançar uma melhor eficiência operacional na gestão de leitos com uma melhor governança clínica.

Dentre diversas ações implantadas no HMC, podem destacar a implantação dos Rounds/Huddle, uma metodologia de reunião com as equipes multidisciplinares que possibilita o gerenciamento de ações pontuais; implantação do Kanban – painel de gestão para sinalização das rotinas e altas pelas unidades de internações, cartão de previsão de alta que mantém pacientes e familiares informados da possível data da alta; implantação da sala de acolhimento pós-alta, um local destinado ao paciente de alta, otimizando o giro de leitos; priorização por parte da equipe da higienização do leito do paciente que recebeu alta, para novas internações; entre outras.

Os protocolos do Lean são parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde e desenvolvido em parceria com o Hospital Sírio Libanês – HSL. O modelo proposto nesta primeira fase do projeto deverá ser expandido para os demais leitos de internações buscando ciclos de melhorias contínuas nas unidades do HMC.