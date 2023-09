A técnica que oferece aos pacientes, com lesões ortopédicas que necessitam de reconstruções nos ligamentos, a possibilidade de reparo por meio de uma fixação mais fisiológica, foi realizada, de forma inédita nesta semana no Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga. Trata-se de um método conhecido como Endobutton, implante de um dispositivo (fita de sutura) a base polietileno de alto peso molecular, que é inserido no paciente durante a cirurgia reconstrutiva, com menor chance de falha devido às suas propriedades, reduzindo a necessidade de uma segunda internação para a retirada de implantes.

Para o cirurgião-ortopedista do HMC, Thiago Mafra, especialista responsável pelo procedimento cirúrgico, a técnica oferece aos pacientes mais segurança no processo de reconstrução das lesões e melhor forma de fixação por sutura durante a intervenção.

“Testes em laboratório e estudos médicos mostram a qualidade equivalente da fixação e o melhor resultado clínico com esta técnica, que elimina a complicação de parafusos quebrados, possibilitando a fixação anatômica, forte e flexível, que permite que o paciente ande mais precocemente do que quando fixada com parafuso”, ressalta o especialista.

O procedimento foi realizado na paciente, Raniane Cristiny dos Santos Moura, de 21 anos, moradora da cidade de Periquito, que teve uma fratura no tornozelo esquerdo associado a ruptura de ligamentos.

“Eu me senti muito segura com o procedimento e minha recuperação está sendo muito boa. Estou com boas expectativas de me reestabelecer logo, sem sequelas e retornar ao meu trabalho e minhas atividades normais”, enfatiza a paciente.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral com 58 anos de atuação, o HMC é referência para mais de 840 mil habitantes de 35 municípios da região leste de Minas Gerais. O Hospital Márcio Cunha (HMC) constitui-se de três unidades de atendimento, sendo uma delas exclusiva para tratamento oncológico. É credenciado para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros.

O hospital atende a 70% SUS, sendo o 5º em números de internações pelo SUS em Minas. A evolução continuada dos seus processos e a incorporação tecnológica são partes indissociáveis do HMC, que se tornou a primeira entidade hospitalar do Brasil a obter o certificado de Acreditação com Excelência, concedido pela Instituição Nacional de Acreditação (ONA). A partir de 2015, passou a integrar o seleto grupo de hospitais a possuir a certificação internacional da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS/NIAHO), patamar alcançado por apenas seis instituições brasileiras.

Em 2019, tornou-se o primeiro Hospital do Brasil a conquistar o Prêmio HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards, dedicado a validar a excelência no uso de informações e tecnologia para melhorar a qualidade da saúde, o cuidado e a segurança do paciente. Em 2021 a unidade conquistou essa recertificação. E está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil.