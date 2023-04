O Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, foi selecionado para participar do estudo de “Prevalência de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) na maternidade” (PRISMA). O projeto de pesquisa, desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre) em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI/SUS) objetiva estimar a prevalência e os fatores associados à infecção por HTLV (Vírus Linfotrópico de Células T Humanas) e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) em parturientes de todo o Brasil.

O desenvolvimento do estudo PRISMA acontece em âmbito nacional, por meio do mesmo protocolo, ocorrendo de forma simultânea em diversos centros de pesquisa do país. A coleta de dados compreende uma entrevista e coleta de material biológico para exames de HIV, Sífilis, HTLV e Hepatites B e C.

A pesquisa no Hospital Márcio Cunha vai incluir parturientes de 16 a 49 anos de idade. Estima-se a participação de 400 parturientes, em um período de até seis meses. O recrutamento e a participação acontecem de forma voluntária. Como parte do processo de treinamento no protocolo da pesquisa, a equipe do Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão o e Inovação (NEPEI) da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), juntamente do pesquisador principal local, Dr. Renilton Aires Lima, da maternidade do Hospital Márcio Cunha receberam a visita de uma equipe de treinamento do Hospital Moinhos de Vento. A pesquisa está prevista para iniciar no mês de maio deste ano.

Alessandra Bastos Borges, analista de Ensino e Pesquisa da FSFX, destaca o caráter transdisciplinar do projeto, que envolve diferentes áreas de expertise, como vigilância de IST e saúde pública. “Os resultados esperados têm potencial de causar grande impacto nas políticas públicas e na ciência, na medida em que trarão dados e respostas inéditas de epidemiologia e fatores associados. Também pode contribuir para a inclusão desses exames durante o pré-natal pelo SUS. Assim, será possível definir medidas para prevenir e controlar a disseminação dessas infecções”, explica.

HTLV

O HTLV é um vírus da mesma família do HIV e infecta células importantes para a defesa do organismo. A infecção pelo HTLV acontece pelo contato com sangue ou outros fluidos corporais de uma pessoa infectada. Dentre as principais formas de transmissão, está a chamada “transmissão vertical”, que ocorre quando a mãe infectada transmite o vírus para o bebê, durante o parto ou o aleitamento materno.

A maior parte das pessoas portadoras de HTLV não desenvolve problemas de saúde associados à infecção, porém, dependendo do tipo de vírus e da resposta imune de cada indivíduo, a doença pode gerar complicações. A prevenção passa por alguns cuidados básicos, que também servem para se proteger de várias outras doenças, como o uso de preservativos nas relações sexuais e estar em dia com os exames pré-natal durante a gravidez.

SOBRE A FSFX

A Fundação São Francisco Xavier, braço da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, é uma entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Atuando desde 1969, a FSFX conta com mais de seis mil colaboradores e está presente em cinco estados brasileiros. Administra três unidades hospitalares, em Ipatinga e em Itabira com uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança, além de contabilizarem mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação é responsável, ainda, pela operadora de Planos de Saúde Usisaúde, com mais de 210 mil beneficiários; o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à graduação.