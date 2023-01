Com o objetivo de apoiar o movimento “Janeiro Branco”, celebrado desde 2014, no Brasil, o Hope Movement realizará neste sábado (21), de 13h às 18h, o projeto Cartas Vivas. “Sabemos que o mês de janeiro foi o escolhido para construção de uma cultura da saúde mental na humanidade, através da campanha Janeiro Branco, e idealizamos a ação “Cartas Vivas” para apoiá-la”, disse Bruno Alves, fundador do Hope.

“Convidamos a todos os laranjinhas/voluntários para irem até a nossa loja, no 1º piso do Shopping, para escreverem cartas com palavras de esperança, amor e motivação para entregarmos aos clientes que precisam de cuidado! Levar este tipo de mensagem para a sociedade é o propósito do movimento”, disse Bruno Alves.

A ação ocorrerá de 13h às 18h, na loja do Hope. Mesmo que a pessoa ainda não tenha se cadastrado como voluntária, ela poderá participar, fazendo o seu cadastro no local. “Todas as pessoas são bem vindas na ação. Se você tem uma fantasia de boneca, palhaço, super herói e outros, também é convidado para participar caracterizado! Venha com o coração disposto em transbordar amor e espalhar a esperança!”, acrescentou Bruno.

JANEIRO BRANCO

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, os índices de pessoas com transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, aumentaram consideravelmente nos últimos anos e, no mês de janeiro, a sociedade se mobiliza para debater o tema e, consequentemente, prevenir o adoecimento mental.

O mês de janeiro foi o escolhido para o movimento pois, normalmente, é nele que as pessoas traçam metas para o novo ano, sendo incentivado a planejar hábitos e cuidados com a saúde e bem estar.

HOPE MOVEMENT

O Hope Movement é um projeto de voluntariado que tem como objetivo ajudar as pessoas, levando amor e esperança, principalmente para aquelas que se encontram em vulnerabilidade social. Para saber mais sobre o movimento, acesse www.hopemovement.com.br