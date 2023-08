O Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM), administrado pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, realizou nessa quinta-feira (24), a primeira cirurgia por videolaparoscopia da unidade. A inovação com a chegada dos equipamentos e a realização da primeira cirurgia por vídeo, representa um marco significativo na história do hospital.

A videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica que permite ao cirurgião realizar procedimentos internos por meio de pequenas incisões na pele, através das quais são inseridos instrumentos cirúrgicos e uma câmera de vídeo de alta resolução. O novo serviço começou a ser adotado nos procedimentos de colecistectomia, que são as operações da vesícula. Mas, de acordo com o médico coordenador de cirurgias do HJMM, Marcelo Fernandes, o hospital deverá realizar outros procedimentos como: retirada da vesícula biliar e apêndice, refluxo gastroesofágico e hérnias abdominais, laqueadura, entre outras.

Uma das vantagens do procedimento por vídeo, segundo o profissional, é a recuperação do paciente. “A cirurgia por videolaparoscopia é mais rápida do que a tradicional, e a vantagem é que o paciente tem menos dores no pós-operatório, menor tempo de internação, cicatrizes menores e retorno mais rápido às atividades cotidianas. Porém, alguns pacientes são contraindicados, como por exemplo, no caso das pessoas com problemas pulmonares crônicos e insuficiência cardíaca”, explicou.

Para o diretor executivo do Hospital, Ernany de Oliveira, o novo equipamento é um ganho importante para o hospital. “É um equipamento moderno e novo no mercado, uma conquista inovadora e fundamental para trazer mais segurança para os pacientes e também para o profissional. Nosso hospital tem avançado muito nos últimos anos e este é mais um dos grandes investimentos que estão sendo feitos no HJMM, que visam dar mais conforto e bem estar para os nossos pacientes”, disse.

A torre de laparoscopia é o conjunto de equipamentos utilizados para visualização (diagnóstico) e tratamento de doenças do aparelho digestivo, através de uma minúscula incisão na parede abdominal. Os equipamentos são compostos por torre de vídeo com tecnologia full HD; ótica com tecnologia 4K; instrumentais de última geração; que podem atender pacientes de baixo peso até obesos extremos. O investimento é de aproximadamente R$ 400 mil, recurso via emenda parlamentar.

Conforme o secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, esse é mais um dos compromissos que a gestão vem realizando nos últimos anos. “Nosso maior desafio foi reabrir e manter o hospital. Hoje, o hospital não só tem funcionado muito bem atendendo a pacientes de Fabriciano e outras cidades, como também tem avançado em procedimentos que nunca foram realizados aqui antes. Isso, tem sido um diferencial para um hospital no porte do HJMM”, pontuou.

NÚMEROS EXPRESSIVOS

O Hospital Dr. José Maria Morais completou em 2023, 6 anos de pleno funcionamento garantindo saúde e atendimento humanizado para a população de Coronel Fabriciano e região. Reaberto e gerido pela Gestão Novos Tempos desde o dia 7 de julho de 2017, a unidade atingiu marcas expressivas como mais de 1,3 milhão de atendimentos ambulatoriais, 5.830 cirurgias e 25 mil internações realizadas.