O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia e Serviço de Controle de Infecções do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), de Ipatinga, realiza o I Simpósio de Epidemiologia e Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. O evento ocorre na quinta-feira (18), das 13h às 17h, no auditório do hospital.

O simpósio tem como objetivo principal promover a disseminação de conhecimentos sobre epidemiologia e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Conforme os organizadores, será uma oportunidade única para os participantes aprenderem com especialistas da área e trocarem experiências, contribuindo para a construção de um ambiente hospitalar mais seguro.

Durante o evento, serão abordados temas muito relevantes, como as principais infecções relacionadas à assistência à saúde, medidas de prevenção e controle, a importância da vigilância epidemiológica, entre outros tópicos essenciais para profissionais de saúde, pesquisadores e estudantes da área.

O I Simpósio de Epidemiologia e Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde contará com palestrantes renomados, que compartilharão seus conhecimentos e experiências no combate às infecções hospitalares. Além disso, haverá espaço para debates e apresentação de trabalhos entre os participantes.

“Acreditamos que o conhecimento é fundamental para promover a saúde e o cuidado em ambientes hospitalares. Por isso, estamos entusiasmados em oferecer essa oportunidade de aprendizado e troca de experiências por meio do nosso simpósio”, diz a enfermeira Rita de Cássia, coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia e Serviço de Controle de Infecções.

Informações adicionais sobre o Simpósio, incluindo a programação completa e os palestrantes confirmados, estão disponíveis no site (www.ipatinga.mg.gov.br) e no instagram oficial da Prefeitura de Ipatinga.