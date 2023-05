O Projeto Saúde em Rede é um processo de educação permanente que tem como propósito desenvolver a competência das equipes de trabalho para o planejamento e organização da atenção à saúde, com foco nas necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Seu objetivo é organizar as redes de atenção à saúde desde a Atenção Primária, passando pela Atenção Especializada e Hospitalar, a fim de promover um melhor serviço para a sociedade e gerar mais valor ao cidadão.

A Unidade de Saúde do bairro Nova Esperança será a Unidade Laboratório do projeto, por possuir os critérios requeridos pelo programa.

A Unidade Laboratório receberá as oficinas do Programa Saúde em Rede de acordo com o cronograma a ser divulgado para a população do bairro. As outras unidades do município receberão a mesma formação posteriormente, com organização e estruturação de toda a rede.

Com a adesão ao projeto, a Prefeitura de Ipatinga espera ampliar o atendimento à população, oferecendo serviços mais ágeis e eficientes. Entre as ações que serão desenvolvidas estão a qualificação do processo de trabalho e dos cadastros do usuário, organização dos fluxos da unidade, estruturação e informatização.

Segundo a Secretaria de Saúde, a adesão ao projeto é uma importante iniciativa para melhorar a qualidade do atendimento à população. O Programa informatiza e integra as informações entre as unidades de saúde, uma ação fundamental para otimizar os serviços prestados e garantir a segurança e a qualidade dos atendimentos.

No próximo dia 16 de maio, às 7h30, será a inauguração do projeto na Unidade Laboratório, com apresentação à população do bairro, a fim de sensibilizar sobre os momentos de treinamento que acontecerão com a equipe.