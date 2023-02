A Secretaria de Saúde de Ipatinga informou nesta quinta-feira (2) que a 17ª Conferência Municipal de Saúde já tem datas definidas. Ela acontecerá nos dias 14 e 15 de março, na sede do Ipaminas Esporte Clube. As 12 pré-conferências, em que são escolhidos os representantes de diversos segmentos para a Conferência, vão ser realizadas no período de 8 a 16 de fevereiro.

Nas pré-conferências serão definidos 100 delegados e 100 suplentes para representar entidades, movimentos e instituições na Conferência Municipal. Serão 50 representantes das nove regionais do município, e a divisão é feita proporcionalmente ao número de habitantes de cada uma delas. Outros 50 são divididos entre trabalhadores públicos, privados, governo e prestadores de serviços, conforme publicado no regulamento, que consta no Diário Oficial do Município do dia 1° de fevereiro.

Sintonizada com o tema da Conferência Nacional de Saúde (“Amanhã vai ser outro dia: garantir direitos, e defender o SUS, a vida e a democracia”), a Conferência Municipal será regida pela seguinte orientação: “SUS Ipatinga: Fortalecimento, Integralidade e Resultado”.

O objetivo de todo o processo de discussão é avaliar e propor diretrizes para a melhoria das políticas públicas de saúde.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria, destaca a importância dos trabalhos em todos os níveis: “As pré-conferências e conferências, em todos os níveis, são de grande relevância para a definição de tudo o que se relaciona à saúde, e sem dúvida alguma produzirão o aperfeiçoamento de nossa estrutura de atendimento e a melhoria da prestação de serviços à população”, disse.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Saúde (SMS), no prédio da prefeitura no bairro Cidade Nobre (avenida Carlos Chagas, 789), ou no dia da plenária, no local do evento.

Confira o calendário das Pré-Conferências Municipais de Saúde:

CONFERÊNCIA NACIONAL

A 17ª Conferência Nacional de Saúde será realizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), juntamente com o Ministério da Saúde, de 2 a 5 de julho de 2023. O evento, que acontece a cada quatro anos, é um dos mais importantes espaços de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).