A Prefeitura de Ipatinga, por meio da secretaria de Saúde, está disponibilizando novos agendamentos online para atendimentos médicos a partir do dia 11 de setembro. Essa iniciativa visa oferecer assistência mais ágil e prática aos moradores, facilitando o acesso aos serviços nas 17 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que participam do programa Saúde na Hora.

Com a implementação do agendamento online, os usuários poderão marcar consultas médicas ou de enfermagem, especialmente para pacientes diabéticos e/ou hipertensos, apresentação de resultados de exames, solicitação de teste de gravidez (BHCG), realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e coleta de exame preventivo de câncer de colo de útero.

O objetivo principal desse sistema é otimizar o tempo dos pacientes e melhorar a organização das unidades de saúde. Por meio do site da Prefeitura de Ipatinga, com apenas alguns cliques, é possível agendar consultas e procedimentos, evitando filas e longas esperas. Essa iniciativa tecnológica contribui para a melhoria do atendimento e fortalecimento do sistema de saúde como um todo.

Para utilizar o serviço, basta acessar o site agendamentoonline.ipatinga.mg.gov.br, onde está disponível um formulário de fácil preenchimento.