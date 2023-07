Para fortalecer a estrutura da saúde local, mais de 40 enfermeiros selecionados por meio de concurso público promovido pela Prefeitura de Ipatinga foram oficialmente empossados em cerimônia realizada nesta segunda-feira (10), no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM). O evento marcou o início de uma nova etapa na carreira desses profissionais, que passaram por um rigoroso treinamento admissional no qual foram instruídos sobre as normas e deveres estabelecidos pelo Estatuto do Servidor.

Ao lado do secretário municipal de Saúde, Leonardo Seixas, o prefeito Gustavo Nunes comandou o ato de posse dos aprovados, dirigindo uma mensagem especial de incentivo aos profissionais. Ao fazer alusão à importância de investir na capacitação, ele salientou que o conhecimento adquirido durante o curso contribuirá diretamente para a melhoria dos serviços oferecidos à população de Ipatinga. “A contratação dos enfermeiros por meio de concurso público é uma medida estratégica para garantir a qualificação e a competência desses profissionais, fortalecendo, assim, o quadro de funcionários da saúde municipal”, evidenciou.

Leonardo Seixas, chamou a atenção para o fato de que a área está em constante evolução, com o surgimento de novas técnicas e práticas, “sendo assim fundamental que os profissionais estejam maximamente atualizados para oferecer um atendimento de qualidade, embasado nas melhores práticas”.

“A posse dos enfermeiros no Hospital Eliane Martins representa um marco para a instituição e para a saúde da cidade de Ipatinga. Com profissionais qualificados e comprometidos, o hospital está preparado para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população”, completou o secretário.