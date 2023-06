A cidade de Ipatinga está prestes a se tornar referência nacional em saúde pública acessível para pessoas surdas. Representantes da Secretaria de Saúde estiveram em Brasília, nesta semana, buscando recursos para um projeto inovador, batizado como “Sinais Vitais”. Durante a visita, o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), se comprometeu em disponibilizar o recurso para implantação do projeto-piloto.

O objetivo é diminuir as demandas e dificuldades enfrentadas pelas pessoas com surdez na região, proporcionando atendimento humanitário e acessível a todos os pacientes da rede municipal de saúde.

O “Sinais Vitais” é um programa que utilizará um aplicativo web de videochamada para oferecer tradução em tempo real a profissionais de saúde e pacientes surdos. Serão disponibilizados intérpretes de língua de sinais em pronto atendimento, permitindo uma comunicação eficiente e eficaz entre os profissionais não alfabetizados em Libras e os pacientes que têm a Libras como linguagem primária.

O diretor do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, mentor da iniciativa, Walisson Medeiros, destaca que esse é um projeto inclusivo pioneiro no Brasil, que busca posicionar Ipatinga como referência em saúde pública acessível para pessoas surdas. Além de proporcionar diagnósticos mais precisos, o projeto visa minimizar erros e condutas inadequadas durante o atendimento, promovendo uma abordagem humanizada para a acessibilidade dos surdos.

Walisson ressalta que a pessoa surda possui identidade surda, convive com a comunidade, compartilha a cultura e não tem o português como linguagem primária. A Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) é a sua forma de interagir, o que dificulta a comunicação para as pessoas que não a dominam.

Nesse contexto, o projeto desenvolvido em Ipatinga visa atender às necessidades tecnológicas, porém de forma humanizada e precisa. Durante o atendimento, os profissionais terão a possibilidade de solicitar um intérprete por meio de videochamada, que fornecerá a tradução imediata, garantindo a privacidade, a ética e a profissionalidade necessárias para reduzir qualquer constrangimento tanto para o paciente quanto para o profissional.

DADOS

De acordo com dados apurados em 2010 pelo IBGE, a cidade de Ipatinga possuía 377 surdos, 2.289 pessoas com deficiência auditiva de grande dificuldade e 9.674 pessoas com deficiência auditiva de baixa dificuldade. Esses números evidenciam a necessidade de um projeto como o “Sinais Vitais”, que visa melhorar a qualidade de vida e o acesso à saúde para essa população.

“Com a implementação desse projeto pioneiro, a cidade de Ipatinga reforça seu compromisso com a inclusão e a promoção da igualdade de oportunidades para todos os cidadãos”, assinala o secretário de Saúde, Leonardo Seixas.