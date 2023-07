A partir desta terça-feira, 1º de agosto, a Prefeitura de Ipatinga dará início à campanha de vacinação antirrábica na zona rural do município. As equipes da seção de Zoonoses estarão atuando com pontos móveis e fixos, seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Saúde. A vacinação ocorrerá das 8h às 15h em todas as localidades mencionadas no cronograma.

A campanha tem o objetivo de proteger a população de cães e gatos contra a raiva, garantindo a segurança e bem-estar dos animais e da comunidade em geral. A colaboração de todos é fundamental para o sucesso da iniciativa. O apelo é para que os moradores compareçam nos locais e horários designados para garantir a imunização de seus pets.

Confira a programação:

Taúbas (01/08) – Terça-feira – Ponto Móvel

Ipanemão e Ipaneminha (02/08) – Quarta-feira – Ponto Móvel

Tribuna e Pedra Branca (03/08) – Quinta-feira – Ponto Móvel

Vagalume (04/08) – Sexta-feira – Ponto Móvel

Barra Alegre (07/08) – Segunda-feira – (Próximo à Creche) – Ponto Fixo

Barra Alegre (07/08) – Segunda-feira – Ponto Móvel