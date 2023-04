Com o objetivo de imunizar a população brasileira contra a gripe, o Ministério da Saúde deu início à 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em 2023. A campanha acontece em todo o país e tem como meta alcançar pelo menos 90% da população-alvo. Em Ipatinga, a imunização começa nesta quarta-feira (5) em todas as salas de vacina, com previsão de ser concluída em 31 de maio. Também haverá para o público em geral vacinação contra a meningite C. Procure sua Unidade de Saúde de referência e leve seu cartão de vacina.

A campanha deste ano tem como foco os grupos prioritários, que incluem idosos com 60 anos ou mais, crianças entre seis meses e cinco anos de idade, gestantes, puérperas, profissionais de saúde, povos indígenas, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, além de professores de escolas públicas e privadas.

Em Ipatinga, os profissionais das salas de vacinas estão participando nesta segunda (3) e terça-feira (4) de cursos de capacitação para aplicarem a vacina. É importante que os municípios levem em consideração o número de doses de vacina disponíveis e a logística necessária para a distribuição em todo o território. A vacinação contra a Influenza é fundamental para prevenir a doença e reduzir o impacto causado por ela na população. Recomenda-se que as pessoas estejam atentas aos prazos e informações divulgadas pelas autoridades de saúde em seus municípios para garantir a proteção.

TRANSMISSÃO

A campanha de vacinação contra a Influenza é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade causada pela doença. A gripe é uma infecção respiratória aguda causada pelo vírus Influenza, podendo ser transmitida de pessoa para pessoa através do contato com secreções respiratórias contaminadas.

SEGURANÇA E EFICÁCIA

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacinação contra a gripe é uma medida fundamental para proteger a população contra essa doença viral que pode causar complicações graves e até mesmo levar à morte, especialmente em pessoas mais vulneráveis, como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. A vacina é segura e eficaz, reduzindo significativamente o risco de infecção pela gripe e suas complicações.

Além disso, a vacinação contra a gripe também é importante para ajudar a reduzir a carga sobre os sistemas de saúde, especialmente em épocas de epidemia. Ao reduzir a incidência de casos de gripe, a vacinação pode ajudar a evitar a sobrecarga de hospitais e clínicas, garantindo que os recursos de saúde estejam disponíveis para aqueles que mais precisam.