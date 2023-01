Como parte das atividades de intensificação no combate à proliferação do Aedes aegypt no município, a Prefeitura de Ipatinga iniciou no último sábado (21) a pulverização de inseticida de Ultra Baixo Volume (UBV) para bloquear a transmissão destes vetores em áreas mais críticas. O primeiro local atendido foi o bairro Iguaçu.

“A ação conhecida como carro ‘fumacê’ será realizada em veículos adaptados para dar maior eficiência ao combate das arboviroses”, destacou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Laressa Almeida.

Serão realizados ciclos de pulverização em cada bairro, lembrando que os moradores devem deixar as janelas abertas quando o carro estiver passando pela rua. Esta ação acontece em horários estratégicos, para aperfeiçoar os serviços de borrifação, que são realizados antes do nascer do sol e no pôr-do-sol, quando a temperatura é mais amena e, normalmente, sem ventos fortes.

Esta ação é uma forma complementar das atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, visando promover uma rápida diminuição dos casos de arboviroses e a infestação de vetores. A zoonose vem intensificando as ações desde o conhecimento dos números do primeiro Liraa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) de 2023, realizando mutirões nos bairros com maiores infestações e fazendo o bloqueio nas galerias.

O LIRAa apurado de 3 a 6 de janeiro, em vistorias a 4.806 imóveis na cidade, acusou uma infestação média de 4,5%. O ideal é que esse índice fique abaixo de 1%.

MUTIRÕES

A Secretaria de Saúde programou a realização do mutirão para os bairros onde foi registrada maior incidência de larvas do mosquito. No último domingo (22), as ações se concentraram na praça do bairro Bom Jardim, irradiando por todo o núcleo habitacional.

Conforme a programação, as ações terão prosseguimento, abrangendo várias regiões. Confira:

23/01 18h às 21h – Novo Cruzeiro e Parque Ipanema

24 e 25/01 4h às 7h e 18h às 21h – Limoeiro, Chácaras Madalena, Córrego Novo e Barra Alegre

26/01 4h às 7h e 18 h às 21h – Caravelas e Jardim Panorama

27/01 4h às 7h e 18h às 21h – Esperança

28/01 4h às 7h e 18h às 21h – Ideal e Ferroviários

29/01 4h às 7h e 18h às 21h – Vila Celeste e Tiradentes

30/01 e 31/01 4h às 7h e 18h às 21h –Bethânia e Granjas Vagalume

01/02 e 02/02 4h às 7h e 18h às 21h –Veneza, Planalto e Parque das Águas

03/02 4h às 7h e 18h às 21h – Imbaúbas, Bom Retiro e Bairro das Águas

04/02 4h às 7h e 18h às 21h – Bela Vista e Cariru

05/02 4h às 7h e 18h às 21h – Castelo, Vila Ipanema e Centro

06/02 4h às 7h e 18h às 21h – Canaãzinho e Vila Militar

07/02 4h às 7h e 18h às 21h – Canaã e Caçula

08/02 4h às 7h e 18h às 21h – Cidade Nobre, Vila da Paz, Vila Formosa e Village Nobre