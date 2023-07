O Programa Respirar, desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Ipatinga, realizará no próximo sábado (22), no Parque Ipanema, mais uma ação especial em prol do controle e cuidado da asma. Com o tema “Cuidando da Asma para voar mais alto!”, o evento promete oferecer atividades variadas para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do manejo adequado dessa condição respiratória.

A programação terá início com uma caminhada às 14h, partindo do letreiro “Eu amo Ipatinga” e seguindo em direção ao galpão principal do Parque. Durante todo o evento, os participantes poderão desfrutar de apresentações musicais, teatro, além de receber informações valiosas sobre cuidados preventivos. A diversão também será garantida, proporcionando um ambiente descontraído e acolhedor para todas as idades.

A Dra. Marina Soares, médica responsável pelo Programa Respirar, destaca a importância dos cuidados e de levar a sério o tratamento não somente no inverno, mas o ano todo, sendo fundamental o envolvimento da família neste processo.

“A asma é uma condição crônica que afeta muitas pessoas em nossa comunidade. Por meio do programa, buscamos oferecer um tratamento adequado e acompanhamento especializado aos asmáticos, visando melhorar sua qualidade de vida e reduzir as crises respiratórias prevenir os riscos inerentes à doença (crises, hospitalização, perda de função pulmonar e morte)”, enfatizou a médica.

Atualmente estão cadastradas mais de 2 mil pacientes infanto-juvenil, além das pessoas adultas. O Programa Respirar, está presente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ipatinga, contando com profissionais capacitados das Equipes de Saúde da Família (ESF), que realizam o acompanhamento dos pacientes por meio de consultas programadas. Os atendimentos a adultos e aos quadros mais graves da infância e adolescência são realizados na policlínica Municipal, mediante avaliação e encaminhamento das UBS’s.

A conscientização e o cuidado contínuo são fundamentais para o manejo eficaz da asma. Através do Programa Respirar, a Prefeitura de Ipatinga busca promover ações que garantam o tratamento adequado e a melhoria da qualidade de vida dos asmáticos, proporcionando-lhes a oportunidade de voar mais alto e viver plenamente.