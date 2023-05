Os médicos que integram o Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha (HMC) anunciaram que irão fazer uma nova “Paralisação de Advertência”, hoje (24) e nesta quinta-feira (25), suspendendo os atendimentos em consultório, exames e cirurgias eletivas nas unidades do HMC.

Segundo o Corpo Clínico, há mais de um ano, a classe vem tentando negociar com o HMC melhorias nas condições de trabalho dos médicos. E que, diante da inflexibilidade e da suspensão dos diálogos por parte do hospital, não restou ao Corpo Clínico outra alternativa que a realização de nova paralisação, com o objetivo de sensibilizar o HMC a retomar as tratativas.

Procurada pela reportagem do Carta de Notícias, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) informou que foi comunicada, pela Direção do Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha, a respeito da suspensão das atividades programadas para hoje e amanhã, (24 e 25/05), reiterando que, a FSFX está empenhada em manter o alto nível que sempre caracterizou os serviços prestados e ressalta que todos os esforços estão sendo feitos visando não gerar impacto direto aos usuários que precisam de assistência à saúde.

A Fundação ainda reforça que, todos os clientes que tiveram consultas, exames e cirurgias eletivas cancelados devido à paralização foram informados, e que, permanecem inalterados e com a agenda mantida os exames que não necessitam da presença do médico, para a sua realização no HMC I, HMC II e Unidades Avançadas.

COMUNICADO DA FSFX

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) informa que foi comunicada, pela Direção do Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha, a respeito da suspensão das atividades programadas nos dias 24 e 25 de maio de 2023.

Os clientes que tiveram consultas, exames e cirurgias eletivas cancelados devido à paralização, foram informados. Todo o esforço da FSFX, neste momento, está voltado para que as pessoas tenham o devido apoio no reagendamento.

Permanecem inalterados e com a agenda mantida os exames que não necessitam da presença do médico, para a sua realização no HMC I, HMC II e Unidades Avançadas. Confira a lista abaixo:

– Exames laboratoriais

– MAPA

– Holter

– Eletrocardiograma

– Eletroencefalograma

– Raios x

– Tomografia computadorizada

– Ressonância magnética

– Teste da orelhinha

– Mamografia

– Impedânciometria

– Audiometria

– Teste vestibulares

– Espirometria

– Polissonografia

Além dos exames listados acima, estão mantidas as agendas nas unidades de Atenção Primária à Saúde – Usifamília, para atendimento aos beneficiários da Usisaúde.

A Instituição mantém-se empenhada em manter o alto nível que sempre caracterizou os serviços prestados e ressalta que todos os esforços estão sendo feitos visando não gerar impacto direto aos usuários que precisam de assistência à saúde.