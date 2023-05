Em que pese a nota divulgada nesta segunda-feira (15) pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e publicada pelo Carta de Notícias, o Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha assegura que haverá paralisação dos médicos no HMC com a suspensão do atendimento de consultas, exames e cirurgias eletivas.

Em nota, o Corpo Clínico solicita que a Diretoria da FSFX, veicule, previamente, o que será discutido na reunião marcada para amanhã (17).

NOTA DO CORPO CLÍNICO DO HMC

COMUNICADO IMPORTANTE

Os médicos que integram o Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha (HMC) em resposta à convocação de reunião veiculada pela Diretoria da FSFX designada para o dia 17 de maio de 2023 solicitam que a Diretoria da FSFX, veicule, previamente, a pauta da referida reunião detalhando o que será discutido.

Vimos informar que, caso a reunião tenha por objeto a paralisação marcada para os dias 24 e 25 de maio e as negociações em curso com o Corpo Clínico, existe um Grupo de Trabalho nomeado para a condução das negociações devendo toda e qualquer tratativa ser exclusivamente realizada junto ao referido Grupo, conforme acordo prévio.

CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA