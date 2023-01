A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Assistência Social (Subas), anuncia a oferta de novos cursos de capacitação, previstos para 2023, destinados a todos os gestores, conselheiros e trabalhadores de nível superior ou médio, da rede governamental e não governamental, do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O primeiro é o curso de capacitação “Atendimento socioassistencial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto”, que está com as inscrições abertas até o dia 31/1. Os interessados podem acessar: https://poliscivitas.com.br/sedese/.

Ao longo do ano, haverá cinco novas oportunidades que abordarão temáticas como o atendimento socioassistencial a adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; controle social no Suas; atuação do Suas no enfrentamento ao trabalho infantil; atuação socioassistencial em contextos de emergência e calamidade pública e programa de transferência de renda (gestão intersetorial, territorialidade, acompanhamento familiar e condicionalidades).

Ao todo, serão disponibilizadas mais de 28 mil vagas aos trabalhadores do sistema dos 853 municípios mineiros e os interessados poderão acompanhar as informações e atualizações sobre inscrições, cronograma do curso, certificado etc. pelos canais oficiais da Sedese e pelo site da Faculdade Polis Civitas/Sedese (https://poliscivitas.com.br/sedese/) .

CONTEÚDO

Os cursos serão desenvolvidos em parceria com a instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), Faculdade Polis Civitas e possuem carga horária entre 20h e 40h.

Além disso, serão realizados na modalidade de ensino a distância e contarão com atividades síncronas e assíncronas, materiais didáticos, fóruns de discussão e ações avaliativas ministradas por professores especializados, proporcionando a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos. Ao final, será emitido certificado aos participantes.

Durante a capacitação “Atendimento socioassistencial a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto”, os participantes serão instruídos sobre questões como o Serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto PSC e LA, atribuições da equipe do Creas, atendimento familiar, implementação do Plano Político Pedagógico (PPP) e Regimento Interno, articulação com o Sistema de Garantia de Direitos, entre outras.

Além disso, serão trabalhados estudos de caso para melhor entendimento e absorção das temáticas abordadas pela docente.