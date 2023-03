A Comissão de Saúde da Câmara Municipal promoveu uma reunião para esclarecimentos sobre o processo seletivo de contratação de funcionários pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), a nova mantenedora do Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB) de Timóteo. Realizado ontem (30) na sala de licitações da Prefeitura de Timóteo, em função da reforma das instalações do prédio do Legislativo, o encontro contou com a participação de representantes do Executivo, do HMTJ e do sindicato dos profissionais do HMBV.

Presente ao encontro, o procurador geral do Município, Fabrício Araújo, frisou que “assim como a prefeitura que é um Poder Público e está concedendo a gestão de um hospital público, o HMTJ é uma organização social de saúde que tem a obrigação de promover um processo seletivo regido pelos princípios da Administração Pública, quer seja dentro da legalidade, impessoalidade e moralidade”. De acordo com ele, a nova mantenedora estabeleceu os procedimentos adequados para garantir a capacidade técnica de seus profissionais.

A Prefeitura de Timóteo não interferiu no processo seletivo, solicitando apenas oportunidade para que os atuais funcionários pudessem participar. Fabrício Araújo frisou que a legalidade do processo de contratação é inquestionável, atendendo todos os requisitos da lei previstos neste tipo de contratação.

Na ocasião, a coordenadora de Recursos Humanos da nova mantenedora, Érica Resende, apresentou todas as informações pertinentes aos processos seletivos de contratação de funcionários que estão em andamento, garantindo a lisura dos mesmos. “O processo seletivo preza pela lisura e isonomia. Qualquer pessoa que preenchia os requisitos das vagas oferecidas poderia se inscrever. Tentando manter o emprego das pessoas que trabalhavam no hospital, elas puderam se candidatar e tiveram a oportunidade – estabelecida no edital – de ter uma pontuação decorrente do vínculo atual com o HMVB com a autodeclaração de colaboradores, fato a ser efetivamente comprovado na fase de entrega de documentação”, explicou a coordenadora.

Sobre a denúncia de que alguns candidatos de forma irregular se inscreveram como atuais colaboradores, Érica Resende afirmou que na fase de apresentação dos documentos comprobatórios, esses candidatos serão desclassificados e serão convocados os candidatos do quadro de reserva de acordo com a ordem classificatória. Segundo Érica Resende, 284 candidatos autodeclarados colaboradores foram aprovados; sendo que 200 foram contratados de forma imediata – após a entrega de documentação; e 47 candidatos autodeclarados se encontram no quadro de reserva.

A contratação de profissionais pelo Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus é feita a partir de dois processos seletivos. O primeiro encontra-se na fase de convocação dos candidatos aprovados e entrega de documentação. Em relação às vagas não preenchidas, a entidade abriu novo processo seletivo cuja fase de inscrição se encerra no dia 1º de abril.