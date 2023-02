Após dois anos sem carnaval, devido à pandemia de Covid-19, muitas pessoas já se preparam para os dias de folia. Para acompanhar a programação, milhares de foliões entram em uma verdadeira maratona festiva. No entanto, é preciso ficar atento à saúde e bem-estar, principalmente na alimentação, na hidratação e nos excessos de bebidas alcóolicas.

Thayanara Couto, nutricionista da Usisaúde, operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), explica que, nesta época do ano, assim como em outras datas comemorativas, é comum que algumas pessoas deixem de lado os hábitos saudáveis.

“Não é difícil encontrar pessoas que deixam a alimentação saudável em segundo plano e passam a consumir, em maior quantidade, alimentos e líquidos com baixo teor nutricional, como bebidas alcoólicas, alimentos industrializados e fast foods. Esse comportamento pode ser prejudicial para a saúde se não houver um equilíbrio”, alerta.

Para aproveitar a programação intensa das festas e dos blocos de rua com saúde e segurança, o folião deve tomar alguns cuidados. “É essencial reforçar o café da manhã e o almoço, equilibrando vegetais, legumes, frutas, cereais integrais e proteínas, que garantem boa parte do combustível”, explica a nutricionista.

Nesta época do ano, a ingestão de água também deve ser maior, em torno de 2 a 3 litros por dia, justamente porque o organismo elimina uma quantidade significativa de líquido por meio da transpiração e as idas ao banheiro. “Por isso, tenha sempre uma garrafa de água em mãos. Outras opções saudáveis para manter o corpo hidratado são água de coco,” ensina Thaynara.

CUIDADOS COM A PELE

A profissional da Usisaúde destaca, ainda, a importância dos cuidados com a pele e o uso de roupas e acessórios confortáveis. “O protetor solar é fundamental todos os dias, ainda mais no verão. Aposte em produtos com fator de proteção superior a 30 e o aplique a cada 2 ou 3 horas por dia para evitar queimaduras de pele.

Além disso, prefira sempre as roupas mais leves, como shorts, camisetas e vestidos, e evitem tons mais escuros, já que eles absorvem o calor. Se for possível, opte por tecidos naturais que permitem que a pele respire, como algodão ou linho, e o uso de bonés e chapéus são super bem-vindos”, pontua.

SEM EXAGEROS

A nutricionista orienta que, em caso de consumo de bebidas alcoólicas, esta deve ser moderada para não causar grandes malefícios à saúde das pessoas. “Algumas pessoas tendem a substituir a água pelo álcool, acreditando que estão se mantendo hidratadas, mas o que ocorre é o oposto, o álcool favorece a desidratação. Por isso, é muito importante intercalar o consumo da bebida alcoólica com a água.”

Para quem abusou da bebida alcoólica e está com a famosa ressaca ou até mesmo cansaço acumulado, é necessário dar tempo para o corpo recuperar. Aposte em frutas e verduras e alimentos ricos em antioxidantes, como couve, pepino, melancia e gengibre. Já as castanhas-do-pará são ricas em selênio, outro ótimo antioxidante para proteger o organismo dos excessos, e os vegetais verdes escuros, como brócolis, rúcula e agrião auxiliam no funcionamento do fígado.