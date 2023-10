De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a proporção global de pessoas com 65 anos ou mais continuará a aumentar nas próximas décadas. Em 2019, essa faixa etária representava cerca de 9% da população mundial. As projeções indicam que essa proporção aumentará para aproximadamente 16% em 2050, refletindo uma realidade que demanda cuidados e abordagens cada vez mais humanizadas no atendimento aos idosos.

Nesse contexto, a odontogeriatria se afirma como um campo da odontologia que se destaca por sua abordagem diferenciada e humanizada no cuidado com pessoas idosas. Ela não apenas considera as necessidades específicas desse grupo demográfico, mas também busca proporcionar uma experiência de atendimento que leve em consideração a individualidade e a qualidade de vida dos pacientes.

Atuante nesta área há mais de 15 anos, a Dra. Priscilla S. Barbosa assiste no dia a dia os benefícios e transformações que sua profissão consegue promover. “Para tratar este público, é necessário ser multidisciplinar. Muitas das doenças, das complicações por todo o corpo podem ter sido influenciadas por problemas na boca, na deglutição, por exemplo. As pessoas acham que implantar dentes é a solução, mas não é assim. Implantar dentes quando existem outros problemas, não é funcional”, explicou.

PERSONALIZAÇÃO E COMPREENSÃO

A odontogeriatria se destaca pela personalização do atendimento. Cada paciente é avaliado considerando não apenas suas necessidades dentárias, mas também fatores psicológicos e emocionais. A análise abrangente inclui exames laboratoriais, avaliação de medicamentos e até mesmo aspectos psicológicos que podem afetar a saúde bucal.

A presença de um ambiente familiar durante o atendimento domiciliar permite que os profissionais de saúde compreendam melhor o contexto de vida dos idosos. Quem está ao lado do paciente, as rotinas diárias e as limitações cotidianas são levadas em consideração para oferecer um cuidado verdadeiramente personalizado.

ATENDIMENTO DOMICILIAR

Uma das facetas mais importantes da odontogeriatria é o atendimento domiciliar, que desempenha um papel fundamental na humanização do cuidado com os idosos. Com o envelhecimento da população, muitos idosos enfrentam desafios de mobilidade e acessibilidade, tornando o atendimento odontológico tradicional em consultórios uma tarefa difícil.

O atendimento domiciliar, por sua vez, permite que os idosos recebam os cuidados de que precisam onde quer que eles estejam, seja em seus lares, hospitais, clínicas de permanência, entre outros. Isso não apenas elimina as barreiras de transporte e mobilidade, mas também cria um ambiente familiar e acolhedor para o tratamento odontológico.

IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA

Os resultados dessa abordagem humanizada são evidentes. Familiares relatam uma melhoria significativa na qualidade de vida dos idosos atendidos pela odontogeriatria. Os pacientes se sentem mais incluídos na vida social e familiar, sua autoestima é reavivada e eles retomam o desejo de participar ativamente em assuntos familiares e sociais.

Em um mundo onde a população idosa está em constante crescimento, a odontogeriatria e o atendimento domiciliar se destacam como soluções essenciais para proporcionar cuidados de saúde bucal que respeitem a individualidade, a dignidade e o bem-estar dos idosos. A humanização no cuidado com idosos não é apenas uma necessidade, mas também um compromisso com a qualidade de vida e o envelhecimento saudável de nossa sociedade.