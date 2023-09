A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) divulgou esta semana, um comunicado de alerta para todo o Estado, devido a onda de calor com temperaturas que se aproximam dos 40ºC, em algumas regiões de Minas para os próximos dias. No Norte e Triângulo, os termômetros devem ficar acima dos 39°C, nas áreas do Noroeste, Central Mineira, Oeste, Sul e Alto Paranaíba, a temperatura varia entre 35 e 38°C. Já na Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, as temperaturas avançam entre 31 e 34°C.

A onda de calor, com temperaturas até 5°C acima da média e o clima seco, são condições climáticas que levam às situações de risco à saúde. É o que alerta a médica da Atenção Primária da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Pâmela Rodrigues. Segundo a especialista, quando uma pessoa se expõe às altas temperaturas, o corpo sofre modificações para se adaptar, o que podem gerar sintomas como, alteração da pressão arterial, dor de cabeça, aumento da frequência cardíaca, até mesmo tonteira, fadiga ou sonolência.

“Casos extremos de exposição ao sol e as altas temperaturas pedem atenção e devemos redobrar os cuidados com a hidratação nesse período. Um cuidado especial deve ser dado aos idosos, crianças, pacientes fragilizados e trabalhadores que precisam se expor ao sol diariamente. Lembrando que qualquer pessoa pode ser vítima da desidratação”, alerta a médica.

CUIDADOS RECOMENDADOS

A especialista alerta ainda que a hidratação oral é indispensável, sobretudo nos dias quentes, e pode ser feita pela ingestão de pelo menos 2 litros de água ao dia e pelo consumo de alimentos que também auxiliam na hidratação, como as frutas. Para se proteger do sol e do calor é indicado o uso de roupas leves, óculos de sol e protetor solar. É recomendável ainda evitar exercícios físicos extenuantes e atividades ao ar livre durante os horários mais quentes do dia.