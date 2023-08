Um momento dedicado à realização do sonho da pequena Olívia Godoy Sá, de 5 anos, marcou a rotina de trabalho de um grupo de militares do 14º Batalhão da Polícia Militar, na última semana, em Ipatinga. Olívia é paciente da Oncologia Pediátrica do Hospital Márcio Cunha (HMC), e desde quando chegou ao Submarino Mágico (como é chamada a ala da oncologia pediátrica) para tratamento, em outubro de 2022, a pequena logo expressou para a equipe o desejo de ser policial.

Comovidos com o sonho da paciente, os profissionais da Oncologia Pediátrica, empenhados em promover um momento de acolhimento e humanização, intermediaram o encontro, que abriu as portas para o grande sonho da Olívia tornar realidade.

Na última semana, policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar promoveram o “Chá da Olívia”, uma manhã especial que contou com a participação da irmã, Helena e das inseparáveis bonecas. Para os militares, o encontro marcou a convocação de uma “soldadinha” muito especial.

“A missão da polícia militar é servir e proteger. Quando percebemos esse reconhecimento, principalmente por parte das crianças, temos o sentimento de que o nosso trabalho alcançou o verdadeiro objetivo. As crianças são muito transparentes e quando a Olívia nos viu, os olhinhos dela brilharam. Nos sentimos abençoados por Deus por podermos desfrutar de um amor inocente”, celebra a tenente da Polícia Militar, Cleidiane Maria de Paula Garcia.

O momento contou ainda com um passeio da paciente na viatura da PM, que teve oportunidade, ainda, de vestir a farda usada pelos militares. Para Daniela Sá, mãe de Olívia, os momentos vividos pela filha durante os seis meses de tratamento na unidade e o encontro com os policiais, tornam mais leves, os momentos desafiadores vividos durante o processo.

“Foi uma manhã deliciosa, regada a muito carinho, que emocionou toda a nossa família. Os militares pensaram em cada detalhe e víamos amor em cada pedacinho. A Olivia sonha em ser policial para prender os vilões, sem saber que o maior vilão ela derrotou no Submarino Mágico, junto à equipe maravilhosa que nos acolheu. Temos muita gratidão a Deus pela cura, pelos anjos que ele colocou em nosso caminho”, agradece Daniela.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral com 58 anos de atuação, o HMC é referência para mais de 840 mil habitantes de 35 municípios da região leste de Minas Gerais. O Hospital Márcio Cunha constitui-se de três unidades de atendimento, sendo uma delas exclusiva para tratamento oncológico. É credenciado para atendimentos de alta complexidade e prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros. O hospital atende a 70% SUS, sendo o 5º em números de internações pelo SUS em Minas.

A evolução continuada dos seus processos e a incorporação tecnológica, são partes indissociáveis do HMC, que se tornou a primeira entidade hospitalar do Brasil a obter o certificado de Acreditação com Excelência, concedido pela Instituição Nacional de Acreditação (ONA). A partir de 2015, passou a integrar o seleto grupo de hospitais a possuir a certificação internacional da Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS/NIAHO), patamar alcançado por apenas seis instituições brasileiras.

Em 2019, tornou-se o primeiro Hospital do Brasil a conquistar o Prêmio HIMSS Elsevier Digital Healthcare Awards, dedicado a validar a excelência no uso de informações e tecnologia para melhorar a qualidade da saúde, o cuidado e a segurança do paciente. Em 2021 a unidade conquistou essa recertificação. E está classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil.