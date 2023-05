O cineasta Alex Duarte ministra palestra neste sábado (20), às 15h, no auditório da Fiemg Vale do Aço, no bairro Horto em Ipatinga, com o tema “Como empoderar pessoas com deficiência”. O evento, realizado pela Rede de Amigos T21 Vale do Aço, tem como objetivo levar informações e promover a conscientização coletiva da sociedade sobre o assunto. A entidade, composta por mães de pessoas com Síndrome de Down, atua na região desde 2017.

Segundo Jaqueline Sarnaglia Martins, integrante da organização do evento, a programação está sendo aguardada com muita expectativa em função da disponibilidade de agenda do palestrante que, além da trissomia do cromossomo 21 (síndrome de Down), também aborda as demais deficiências. “Temos mais de 17 milhões de brasileiros com deficiência, ou seja, 8,4% da nossa população, daí a importância de debatermos este tema”, afirmou.

Para participar do evento, os interessados podem adquirir o ingresso, no valor de R$ 40, através do link www.sympla.com.br/evento/palestra-como-empoderar-pessoas-com-deficiencias-alex-duarte/1903862 . Os familiares de pessoas com deficiencia têm 50% de desconto.

CONHEÇA ALEX DUARTE

O palestrante Alex Duarte é graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Psicopedagogia Clínica e especialista em Neurociências. É fundador do Instituto Cromossomo 21, autor de cinco livros e palestrante há quinze anos na área de inclusão/diversidade. Eleito como cidadão brasileiro pela Academia de Letras e Ciências de São Paulo, também estagiou na Fundação Roberto Marinho e foi um dos representantes do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) pelo Dia Internacional da Síndrome de Down.

Alex é o primeiro jovem no Haiti a documentar a Missão de Paz da ONU, premiado por esse trabalho em Gramado. Também atuou como professor do Ponto de Cultura “Ação Cultural Integrada”, pelo Governo Federal e no programa Escola Aberta para todos no Rio Grande do Sul. Já fez carreira como diretor de cinema e teve seu filme, Cromossomo 21, premiado em Hollywood e exibido comercialmente nos cinemas do Brasil.

Alex também desenvolveu um método de empoderamento para pessoas com deficiência intelectual no programa Expedição 21, com validação científica (objeto de pesquisa científica em andamento) através da Universidade de São Paulo (USP).