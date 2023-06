A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso, promove no próximo sábado (17), o Dia D de Vacinação Contra a Gripe. Os cidadãos poderão se vacinar em qualquer unidade de saúde do município, de 8 às 16h, portando documento de identificação, carteira de vacinação e/ou cartão do SUS. Além da imunização contra a influenza, serão disponibilizadas vacinas contra a meningite C e ACWY.

A vacina disponibilizada é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de Influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B. A imunização contra o vírus influenza visa reduzir as taxas de complicações, internações e mortalidade, já que se trata de uma infecção aguda do sistema respiratório, com grande potencial de transmissão.

Visando ampliar a cobertura vacinal, durante o Dia D serão disponibilizadas, também, doses de imunizante contra a meningite C e ACWY. A meningite é uma doença grave e contagiosa, capaz de provocar sequelas e até mesmo a morte. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar a infecção.