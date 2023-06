A Prefeitura de Santana do Paraíso, por meio das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Saúde, em conjunto com o Comitê de Desenvolvimento Comunitário (CDC) e o Instituto InterCement, promove, entre os dias 18 a 24 de junho, a Semana do Bebê 2023. O evento acontece nas Unidades de Saúde da Família do município e tem como objetivo levar à comunidade ações acerca dos cuidados com a primeira infância, desde a concepção até o aleitamento materno. A abertura oficial acontece neste domingo, às 8h, no Cemei Francisco Januário dos Santos, no bairro São José.

A programação deste ano conta com palestra da fonoaudióloga Paula Regina Macedo e da nutricionista Elza Nathália, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), a respeito do tema “Obesidade em crianças e gestantes”.

Visando promover a saúde das gestantes e puérperas, bem como prevenir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida de crianças de 0 a 5 anos, a primeira edição do projeto ocorreu em 2013 e, dois anos depois, se tornou Lei Municipal 763/2015, integrando-se às políticas públicas do município. Desde então, a semana é lembrada em todos os anos. Haverá atividades em vários pontos do município, conforme programação abaixo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Domingo (18/06)

8h – Abertura Oficial

CEMEI Francisco Januário dos Santos, bairro São José

Segunda-feira (19/06)

9h – USF Ipaba do Paraíso

14h – USF Cidade Nova

Terça-feira (20/06)

9h – USF Aguas Claras

14h – USF Jardim Vitória

Quarta-feira (21/06)

9h – USF Veraneio

14h USF Residencial Paraíso

Quinta-feira (22/06)

9h – USF São José

14h – USF Centro

Sexta-feira (24/06)

8:30 – Industrial Vermelho

10:30 – Industrial Azul

14h – Parque Caravelas

Sábado (25/06)

8h – Encerramento na Escola Municipal José Dias Bicalho Filho