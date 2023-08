A Prefeitura de Ipatinga, em parceria com a Fundação Hemominas e a Afya Faculdade de Ciências Médicas, está promovendo um evento vital para a saúde da região: o “Mutirão de Doação de Sangue”. Marcado para o dia 19 de agosto, o mutirão acontecerá das 8h às 16h no campus da Afya, situado no bairro Veneza.

A ação visa reforçar os estoques de sangue do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) e outros hospitais locais.

Com a colaboração da comunidade, a organização do evento espera agendar um número significativo de doadores. A estimativa inicial é alcançar 100 doadores, com a possibilidade de ampliar essa marca para até 150 pessoas, caso a demanda exceda as expectativas.

CONDIÇÕES PARA DOAR

A doação de sangue é uma atitude nobre e altruísta e, para tornar-se um doador, algumas condições são fundamentais. Os requisitos incluem:

– Idade entre 16 e 69 anos;

– Peso mínimo de 51 kg;

– Boas condições de saúde;

– Abstinência de alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas por 12 horas antes da doação;

– Pelo menos seis horas de sono na noite anterior à doação;

– A pessoa não pode estar em jejum, mas a doação após o almoço só é permitida após um intervalo de três horas.

Os interessados em participar do mutirão devem levar um documento pessoal com foto (RG ou CNH). Jovens entre 16 e 17 anos também são autorizados a doar, desde que acompanhados por um responsável legal, ambos portando documento de identificação. Pessoas com mais de 60 anos podem doar, desde que já tenham realizado o procedimento anteriormente e possuam o comprovante de doação.

Entretanto, é importante ressaltar que grávidas, mulheres em período de puerpério, indivíduos com febre, sintomas de gripe ou resfriado não estão aptos para a doação até que se recuperem completamente.

O procedimento de doação de sangue dura, em média, uma hora. Vale destacar que uma única doação pode beneficiar até três pessoas, o que evidencia a relevância desse ato de solidariedade.

LOCAL E AGENDAMENTO

O “Mutirão de Doação de Sangue” está agendado para o dia 19 de agosto, das 8h às 16h, no campus da Afya Faculdades de Ciências Médicas, localizado na rua João Patrício de Araújo, nº 179, bairro Veneza. Antes de mais nada, os interessados em doar devem realizar um cadastro prévio, que pode ser feito através do número de telefone (31) 3828-5637 (WhatsApp).

A Secretaria de Saúde salienta que ao participar do mutirão cada doador estará contribuindo diretamente para a saúde e bem-estar da comunidade, salvando vidas e fazendo a diferença.