A Cenibra realizou a 22ª edição do Projeto Cegonha, oferecendo palestras e treinamentos para os futuros papais e mamães que trabalham na empresa. O projeto tem como objetivo orientar os casais sobre a importância do vínculo afetivo na espera de um filho, auxiliando no processo de mudança.

Segundo a especialista em Recursos Humanos responsável pelo Programa Qualidade de Vida, Sônia Aparecida, o Projeto Cegonha contribui para diminuir o estresse com a chegada de um filho e facilita o processo de mudança que ocorre com o casal e a família. “Essa é uma maneira de a empresa colaborar no exercício da parentalidade, auxiliar no fortalecimento dos vínculos e do papel da família para o desempenho da função de cuidado, proteção e adaptação ao bebê. Essa é uma forma de compartilhar cuidado e acolher as famílias”.

“Tivemos a oportunidade de aprender a lidar com um recém-nascido e muitas das coisas que escutamos estamos colocando em prática. Foi uma experiência que serviu para ajudar a prever as inseguranças que surgem.”, relata Sadeli Nogueira, que trabalha no setor administrativo da empresa e participou do Projeto Cegonha em 2022. Sua filha, Agatha, nasceu no início de março. Segundo ele, muito do que foi mostrado pelos profissionais foi e está sendo aplicado no dia a dia da família.

Nesta edição, os participantes contaram com orientações de uma obstetra, uma especialista em amamentação, psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga e dentista. Além disso, os departamentos de Recursos Humanos e de Pessoal da empresa prestaram orientação sobre os benefícios oferecidos para a família nessa nova fase.

Valquíria Amaral, que está no quinto mês de gestação do seu primeiro filho, estava com boas expectativas para o evento e garante que elas foram superadas. “Já participei de alguns projetos da Cenibra, mas este foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores. Cada pessoa fala algo que nos deixa confusos. Conseguimos esclarecer dúvidas e ainda pegamos dicas valiosas com os profissionais que estiveram presentes”, comemora.

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa está presente em mais de 80 municípios mineiros, com cerca de 7 mil empregos diretos.

