A Secretaria de Saúde de Ipatinga, mantém com regularidade o programa “Remédio em Casa”, sempre com o objetivo de proporcionar uma solução eficaz para pacientes que necessitam de medicamentos de uso contínuo e apresentam dificuldade de mobilidade. O programa atende pacientes que preencham os critérios estabelecidos, oferecendo aos usuários comodidade de receber mensalmente seus medicamentos no conforto de suas casas.

A iniciativa coordenada pelo Departamento de Atenção Especializado (Daes) representa uma garantia importante de acessibilidade e cuidados de saúde para a população. Todo mês, a equipe do programa utiliza o sistema Sanitas para compilar uma lista dos pacientes beneficiados, garantindo que aqueles que se enquadram nos requisitos sejam atendidos de maneira eficiente.

Uma das grandes vantagens do programa é a capacidade de atender pacientes que enfrentam dificuldades de mobilidade, como idosos, pessoas acamadas e indivíduos com limitações físicas. Isso não só proporciona um acesso mais fácil aos medicamentos, mas também contribui para reduzir o fluxo de pacientes nos estabelecimentos de saúde, evitando deslocamentos desnecessários e garantindo a segurança dos beneficiários.

Com o acesso ao sistema, a farmacêutica obtém as receitas de uso contínuo mais atualizadas de cada paciente, permitindo uma dispensação precisa dos medicamentos necessários. Após esse processo, os medicamentos são separados, um recibo é emitido para a assinatura de recebimento e, posteriormente, anexado juntamente aos medicamentos. Em seguida, a entrega é realizada por uma equipe de motoboys especializados, que se encarregam de entregar os medicamentos diretamente nas residências dos pacientes.

RESULTADO EFICAZ

O programa “Remédio em Casa” da Prefeitura de Ipatinga tem beneficiado uma média de 160 pacientes a cada mês, oferecendo uma solução crucial para aqueles que dependem de medicamentos de uso contínuo para manter sua saúde e qualidade de vida. Além disso, o programa engloba medicamentos de diversas condições, como os do programa hiperdia, reforçando seu compromisso em abranger uma variedade de necessidades médicas.

“Com a implementação bem-sucedida do programa “Remédio em Casa”, a Prefeitura de Ipatinga demonstra seu comprometimento em oferecer serviços de saúde de qualidade, focados na acessibilidade e no bem-estar de seus cidadãos. A iniciativa não apenas facilita a vida dos pacientes, mas também destaca a importância da inovação e da preocupação com a saúde da população”, garante o chefe do Executivo.