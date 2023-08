A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso, por meio do Setor de Zoonoses, iniciou nessa terça-feira (1º) a Campanha Antirrábica 2023. A vacinação de cães e gatos será feita nas residências. Os munícipes que não forem encontrados em casa devem entrar em contato com o Setor de Zoonoses e realizar o agendamento da vacina por telefone.

Causada por vírus do gênero Lyssavirus, a raiva é uma doença contagiosa considerada grave, com alto nível de letalidade, que causa grande inchaço do cérebro e compromete o sistema nervoso central. A contaminação por raiva humana ocorre por mordida, lambida ou mesmo arranhada por animais infectados, em especial, gatos, cachorros e morcegos. A melhor forma de prevenir a contaminação e disseminação dessa zoonose é a vacinação.

“Os animais domésticos, a partir dos três meses de idade, devem ser vacinados pelo menos uma vez por ano. Este é o momento de retribuir toda a alegria que os nossos bichos de estimação nos proporcionam, garantindo a eles a vacina contra a raiva. É muito importante que as pessoas que não estiverem em casa, na data da vacina em seus respectivos bairros, liguem para o Setor de Zoonoses para garantir a imunização de seus cães e gatos”, ressalta a médica veterinária, Alice Kelly.

A população pode entrar em contato por meio do telefone (31) 3251-7554. O atendimento é das 8h às 11h, de segunda a sexta-feira. O Setor de Zoonoses funciona na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na rua José Maria da Costa, nº 05, no bairro Josefino Anício dos Reis.

Confira a programação da Campanha Antirrábica 2023:

– 1ª e 2ª SEMANA – ZONA RURAL e ZONA URBANA

(3 EQUIPES)

01/08 a 13/08 – Chácaras Paraíso, Horta Comunitária, Água Limpa, Rocinha, São José, Centro, Alto de Santana, Ipabinha, Beira Linha, Brejão e Horto;

13/08 a 14/08 – Pompel, Carvoeira e Caulim, Veraneio, Josefino Ancio; Residencial Paraíso;

16/08 a 23/08 – Village dos Lagos e Barra Grande, Chácaras do Vale, Garrafinha AABB; Limeira e Gran Royal, Cascalheiras, Bom Sucesso;

– 4ª e 5ª SEMANA – ZONA URBANA

– Parque Caravelas

– Parque Veneza

– Jardim Vitoria

– Residencial Bethânia

– Cidade Nova

Dias D:

– Bairro Industrial 12/08

– Bairro Bom Pastor/Cidade Verde 19/08

– Bairro Águas Claras 26/08

– Bairro Cidade Nova 02/09