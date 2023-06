A Secretaria de Saúde de Ipatinga, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DEVS), realizará nesta terça-feira (6) o 1º Fórum de Imunização. O evento reunirá importantes especialistas na área de controle epidemiológico e tem como objetivo discutir os desafios enfrentados pelas equipes de saúde em relação à imunização, bem como abordar os aspectos de capacitação sobre as formas de prevenção.

O fórum acontece no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), das 13h às 17h, e contará com a participação de representantes de vários municípios. Durante o encontro, serão abordadas estratégias de enfrentamento dos desafios, tais como a intensificação de campanhas de vacinação, a ampliação do acesso às vacinas e o fortalecimento da comunicação e educação em saúde.

Um dos pontos destacados durante o evento será a importância da colaboração entre diferentes setores, visando garantir a proteção da população por meio da imunização. Além disso, também serão apresentados os desafios médicos relacionados ao retorno de doenças já erradicadas e as dificuldades enfrentadas pela enfermagem como agente de mobilização.

A Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso em promover ações efetivas para aumentar as coberturas vacinais e prevenir o ressurgimento de doenças evitáveis por vacinação. A conscientização da sociedade e o engajamento de todos são fundamentais nesse processo, visando garantir a saúde e o bem-estar da população.

“A conscientização da população e dos profissionais de saúde sobre a necessidade de manter as vacinas em dia é de extrema importância”, enfatiza Laressa Almeida, diretora de Vigilância em Saúde. “As baixas coberturas vacinais representam um risco não apenas para os indivíduos não vacinados, mas também para a comunidade como um todo, uma vez que podem permitir o retorno de doenças que já haviam sido erradicadas”, acentua.