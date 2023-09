A Secretaria de Saúde de Timóteo promove a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nesta quinta-feira (14), o Centro de Atenção Psico Social (Caps) realizou um bate-papo com usuários, familiares, funcionários e amigos sobre a importância de falar sobre o tema.

A assistente social do Caps, Adriene Paiva, chamou a atenção para o aumento do número de casos de suicídio no Brasil e no mundo. “Quanto mais falarmos sobre esse assunto, melhor. Isso, para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Buscar ajuda, se informar e falar sobre o que sente, é o ideal”, comentou Adriene.

A psicóloga do Caps, Marta Arruda, explicou “que não há uma receita infalível para sabermos até onde vai o sofrimento emocional das pessoas. O mais importante é saber respeitar, não subestimar o sentimento e oferecer ajuda e tratamento o quanto antes”, disse.

Estudos identificaram que praticamente 100% dos casos de suicídio estariam relacionados às doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas de maneira incorreta.

O Centro de Atenção Psico Social de Timóteo está localizado à Avenida Jovino Augusto da Silva, nº 348, no bairro Bromélias. O acolhimento (primeiro atendimento) dos usuários é realizado por demanda espontânea, de segunda à sexta-feira das 7h às 18h, não sendo necessário agendamento prévio. Mais informações pelo (31) 3848-7548.