O mês de março é marcado pela atenção especial às mulheres, ocasião da campanha Março Lilás que previne e combate o câncer de colo do útero. A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo está disponibilizando vários serviços com prioridade para o público feminino na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, em horário especial das 18h30 às 20h30 no Centro de Saúde João Otávio, à Avenida Vinte, nº 136, bairro Olaria.

De acordo com Ana Paula Campos, gerente de Atenção Primária, “especialmente na quarta-feira, 8 de março, serão oferecidos atendimentos de vacinação; Teste Rápido para Sífilis, Hepatite e HIV; Nutricionista; Psicólogo; Aferição de Pressão; Odontologia; Coleta de Exame Citopalógico (preventivo); Orientações de Saúde; Informações sobre a Academia de Saúde instaladas em várias praças da cidade; Corte de Cabelo e Escova em parceria com profissionais do Senac. As interessadas deverão se apresentar com cabelo limpo porque a unidade não dispõe de estrutura adequada para lavatórios”, explica a gerente. Ana Paula esclarece que não é necessário agendamento prévio para participar dos atendimentos do dia 8 de março.

PREVENTIVO

A coleta para exame citopatológico (preventivo) será realizada em horário extendido (durante todo o dia, até às 19h), nos dias 15/03, 22/03 e 29/03, em todas as unidades básicas de saúde. Nestes dias será necessário agendar o atendimento com antecedência. Procure a UBS mais próxima de sua de sua casa e marque o seu exame.

CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

O câncer de colo do útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no Brasil e a quarta causa de morte de mulheres. A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida orienta as mulheres quanto à prevenção e disponibiliza, acompanhamento ambulatorial, exames diagnósticos com ações durante todo o mês de março nas unidades básicas de saúde do município.