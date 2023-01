A Secretaria de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo entregou novos kits para o trabalho em campo dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) na tarde de ontem (4), no auditório da Prefeitura. Os agentes trabalharão no Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA’a) nos próximos dias 17, 18 e 19 de Janeiro, usando o equipamento novo.

O secretário de Saúde, Eduardo Morais, chamou a atenção para o tamanho do desafio a ser enfrentado durante o período chuvoso. “Precisamos garantir que a cidade tenha sucesso na redução dos índices epidemiológicos causados pelas arboviroses. O trabalho dos agentes de endemias é essencial para a qualidade de vida da população e, por isso, precisamos construir um cenário satisfatório do ponto de vista sanitário. O secretário lembrou do Boletim Epidemiológico divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde, que aponta que o Brasil bateu recorde em mortes por dengue em 2022, com 951 óbitos e 114 em investigação, no ano anterior foram 246. A doença viral, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, é proliferada em focos de água parada”, disse Morais.

O agente da Funasa, Inácio Torres Neto, há mais de 20 anos atuando como agente de saúde pública recebeu a bolsa nova com materiais como bacia, pipetas, rede pesca-larvas e material de expediente e manifestou sua satisfação. “Sempre fui muito bem acolhido no município e com material novo a gente trabalha melhor. Mas, por outro lado, o que mais pesa no trabalho da gente é a pessoa não querer que façamos a vistoria no imóvel”, conta Inácio.

LIRA’a 2023

De acordo com Ana Amélia Camilo Soares, gerente de Vigilância em Saúde, o sucesso da campanha depende diretamente da colaboração da população. “Na próxima semana, nos dias 17, 18 e 19 de Janeiro, realizaremos o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRA’a) do ano de 2023. Atualmente o município conta com 45 ACE, para o trabalho em campo. Continuamos tendo problemas de recusas para entrar em alguns imóveis e como diz a campanha: “enquanto você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno”, citando campanha contra a Dengue. Ela chama atenção para a importância do morador assumir a atitude de fazer a vistoria diária de sua casa para eliminar focos do mosquito transmissor das arboviroses.